Момент удара молнии попал на видео. Телебашня на Кок-Тобе, в которую ударила молния, не пострадала Кадр с видео Гроза была в Алматы в воскресенье, 30 апреля. Удар молнии снял на видео алматинский фотограф Дмитрий Доценко. На кадрах видно, как она попала в телебашню на Кок-Тобе — самое высокое сооружение в городе. Национальный оператор «Казтелерадио» сообщил, что телевизионная башня не пострадала от удара молнии и работает в штатном режиме.
—Никакие технические проблемы зафиксированы не были. Телерадиовещание осуществляется без помех и сбоев, — говорится в сообщении.
