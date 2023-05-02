Не заказывайте мебель, не прочитав это Все мы хотим, чтобы наш дом был уютным и комфортным местом для жизни, и мебель играет в этом ключевую роль. Но что делать, если стандартные варианты не подходят под наши потребности и вкусы? Решением в этом случае становится заказ мебели на заказ. Не заказывайте мебель, не прочитав это Не заказывайте мебель, не прочитав это Безопасность Индивидуальный заказ мебели даёт возможность выбрать материалы, фурнитуру и другие элементы будущих элементов интерьера. Нельзя исключать вариант, что готовая мебель может иметь привлекательный внешний вид, но низкокачественный материал будет выделять вредные вещества, а дешёвая фурнитура обеспечит короткий срок службы. Заказанная мебель полностью исключает подобные риски. Не заказывайте мебель, не прочитав это Не заказывайте мебель, не прочитав это Индивидуальные параметры Когда комнаты имеют нестандартные особенности, найти в магазине готовую мебель, который бы идеально вписался в конкретную нишу, практически невозможно. Заказывая мебель на заказ, вы получаете изделие, которое идеально займёт своё место без зазоров и щелей. Такая мебель создаётся с учётом ваших индивидуальных параметров и пожеланий клиента. Не заказывайте мебель, не прочитав это Не заказывайте мебель, не прочитав это Уникальный дизайн Большинство мебели имеет стандартизированный дизайн, который сливается в одну, хоть и разнообразную, но серую массу. Выполненная индивидуально мебель — это полный отказ от компромиссов в дизайне. Вы можете выбрать уникальный дизайн, который отражает ваш стиль и вкус. Если вы экономите свои нервы и деньги, то лучшее решение это ТОО «Плит Сервис». 23 года мы радуем наших клиентов своей аккуратностью, точностью и профессионализмом. Не заказывайте мебель, не прочитав это Замер, дизайн, создание, доставка, сборка и установка – мы берём все заботы на себя. Если ваш полет фантазии опережает ваши возможности – это не проблема, у нас есть беспроцентная рассрочка! Не заказывайте мебель, не прочитав это Не заказывайте мебель, не прочитав это Будем рады видеть вас по адресу: Абулхаир Хана, 8/А, магазин «Жихаз» Телефон для справок: 21-00-21, 53-15-50. Посмотреть наши работы можно в Instagram: @tooplitservis_mebel_na_zakaz Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.