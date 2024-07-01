В социальной сети Instagram появилось видео с открытия кофейни. На кадрах видно, что мероприятие собрало сотни человек. Всё бы ничего, да только мирное открытие превратилось в хаос. Как пишут пользователи соцсети, событие посетили известные в Казахстане блогеры, что и вызвало такой ажиотаж среди присутствующих. Люди буквально давили друг друга, не обращая внимания на то, что среди них были и маленькие дети. Комментаторы предположили, что возможно там что-то бесплатно раздавали. Однако информации об этом нет.

Между тем, в пресс-службе департамента полиции ЗКО рассказали подробности инцидента. Оказалось, что случай произошел ещё 28 июня в 18:00. В микрорайоне Кадыр Мырза-Али состоялось открытие кофейни с участием известных блогеров. На мероприятие пришли около 200 жителей Уральска.

– Полицейские обеспечивали общественный порядок и дорожную безопасность. Во время мероприятия преступления не произошли. Информации о пострадавших так же нет, - сообщили в полиции.

Однако большинство комментаторов уверены, что необходимо привлечь к ответственности организаторов мероприятия. Ведь, по их мнению, в давке могли пострадать люди.



