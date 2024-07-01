По данным РГП "Казгидромет", 2 июля днем на севере, северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный днем на севере, северо-востоке области порывы до 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-36 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +18 градусов. На западе, севере области ожидается высокая пожарная опасность.

Днем на севере, западе Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный при грозе порывы до 15-20 м/с. В Актобе дождь, гроза, температура воздуха днем +28 градусов, ночью +16.

2 июля днем на юге, западе Атырауской области ожидается ветер западный, юго-западный порывы до 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35-36 градусов. На западе, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Актау малооблачно, без осадков, днем +32 градуса, ночью +23.