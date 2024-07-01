Посуточная аренда квартиры — это альтернатива отелям. Спрос на квартиры посуточно Алматы постоянно растет. Для владельцев недвижимости это способ получать прибыль регулярно. В среднем доход от сдачи квартиры посуточно в 2-3 раза превышает доход от долгосрочной сдачи. Однако вместе с этим растут и риски.

Если вы все же решили сдавать квартиру, нужно все правильно подготовить и оформить. О том, что для этого нужно — далее.

Подготовьте квартиру

Внешний вид, удобства, качество ремонта, дополнительные опции — все это влияет на стоимость аренды квартиры. Если вы хотите сдавать квартиру за минимальную цену на одну ночь, то можете оставить базовый ремонт. Если вы планируете сдавать квартиру посуточно, но ждете, что там будут оставаться более чем на одну ночь, то придется постараться и обеспечить клиентам комфортный быт. Учитывайте, что подготовка будет стоить дороже, но вы можете рассчитывать и на большую прибыль.

Базовые вещи, которые должны быть в квартире:

кровать или диван с несколькими одеялами и свежим постельным бельем;

полотенца на кухне и в ванной комнате;

стандартные бытовые приборы — от фена и утюга до чайника и плиты;

набор посуды для приготовления еды и самой трапезы.

Представьте, что вам предстоит жить в незнакомом месте сутки, и подумайте, чего вам не хватало бы.

Легализируйте бизнес

Вы можете оформлять ИП или же сдавать квартиру как физическое лицо. Учитывайте, что во втором случае существенно ограничены ваши лимиты по заработку. Именно посуточную квартиру (особенно если их несколько) лучше сдавать, имея статус индивидуального предпринимателя (ИП). Тогда не придется бояться штрафов и проверок.

Преимущества официального ведения бизнеса:

вы оплачиваете ОСМС и имеете право на бесплатное медицинское обслуживание;

весь доход законный, на основании этого можете брать кредит или ипотеку;

вы вносите пенсионный взнос, что увеличивает сумму накоплений ЕНПФ.

Когда у вас уже есть ИП, можете подготовить типовой договор аренды квартиры и акт приема-передачи. Эти документы обеспечат вашу финансовую защиту. Обычно в них указывают права и обязанности каждой стороны, состояние квартиры при сдаче, возможные штрафы в случае повреждения имущества и другие детали.

Разместите объявление

Ваши потенциальные клиенты не узнают о том, что вы, к примеру, сдаете квартиры посуточно Атырау, пока вы сами об этом не скажете. Поэтому нужно узнать средние цены на такую услугу в вашем городе, установить свою стоимость и разместить объявление.

Вы можете делать это разными способами:

добавить информацию на сервисе OLX или на других подобных сайтах;

продвигать страницу в социальных сетях;

обратиться в риелторское агентство;

запустить сарафанное радио или купить рекламу у партнеров.

Основные этапы на этом заканчиваются, и начинается рутина. Посуточная сдача квартиры предполагает постоянный клининг после каждого гостя, встречи с клиентами, ежемесячную уплату налогов.

Если вы впервые оформляете ИП и ведете предпринимательскую деятельность, можете обратиться к специалистам. С ними вы быстрее и правильнее оформите бизнес.