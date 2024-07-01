10-летнего мальчика вместе с сестрой отправили в детский лагерь "Атамекен" 10 июня. Путевки им выдал городской отдел образования, как пострадавшим от паводка (семья проживает в дачном кооперативе, который этой весной затопило).

- Первые дни я посещал детей, телефоны в лагере запрещены. Каким-то образом дочка нашла у кого-то из детей телефон и позвонила мне 14 июня, и рассказала, что сына в лагере избивают. Вечером я забрал детей, думал, ну не нравится там детям. И тогда сына провожала сама директор лагеря. Ну мы приехали домой и сын показал синяки на теле. Они были на ногах, на руках и по телу. Он говорят, что налетали по 8-10 ребят и били его, в спортзале и даже на улице. К детям (избивавшим) у меня вопросов нет - это дети. У меня вопрос к руководству лагеря, которые приняли детей и обязались за ними присматривать, к министерству, которое все это организовало: почему такое происходит? Как вы такое допустили? - говорит отец ребенка.





15 июня мужчина с сыном были у травматолога, который зафиксировал множественные гематомы, и написал заявление в полицию. Напомним, все это было 15 июня. По словам мужчины, потом наступила тишина. И только после того, как он нанял юриста началось небольшое шевеление.



Так, спустя только 11 дней полицейские выдали направление на судебно-медицинскую экспертизу.

- Выдали 26 июня к вечеру, пока мы туда приехали, оказалось, что СМЭ проводится до 16.00, в общем, не успели. Прошли ее на следующий день. Я так понял, это дело хотят замять, кто только ко мне не обращался, чтобы я больше никуда не жаловался, - рассказывает он.

Между тем, в пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что "данный факт 15 июня 2024 года зарегистрирован в УП г.Уральска, в рамках которого сотрудниками полиции проведены мероприятия, направленные на установление причастных лиц и причины инцидента. В настоящее время по делу вынесено постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы, по заключению которого будет дана юридическая оценка данному инциденту. В целях организации проверки вынесено представление в адрес Отдела образования г. Уральска".

В управлении образования ЗКО также прокомментировали инцидент.

- За ненадлежащее проведение воспитательной работы среди несовершеннолетних вожатому отряда и воспитателю наложено дисциплинарное взыскание. Вожатый уволен с работы. Приказом отдела образования города Уральска за халатность в исполнении должностных обязанностей, допущение нарушений правил внутреннего распорядка при организации летнего отдыха и обеспечении безопасности детей и.о. директора ГДЮЦТЭ «Атамекен» наложено дисциплинарное взыскание в виде «выговора», - говорится в сообщении.

Вот только отца мальчика удивляет тот факт, что ребенка из лагеря провожала директор, то есть на момент происшествия, она была на рабочем месте, а выговор наложили на некоего исполняющего обязанности.