Подростка подозревают в убийстве матери в ЗКО: дело передано в суд

Преступление произошло 18 октября в Шынгырлауском районе. 16-летнего подростка подозревают в убийстве собственной матери. Женщина скончалась на месте.

Следствие по этому делу длилось восемь месяцев. И только в июле дело передали в суд. Его будет рассматривать судья Специализированного межрайонного уголовного суда Динара Гильманова. Так как на скамье подсудимых несовершеннолетний, слушания будут проходить в закрытом режиме. Подростку предъявлено обвинение по статье 99 УК РК "Убийство".

Дата главного судебного разбирательства ещё не назначена.