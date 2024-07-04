В филиале госкорпорации «Правительства для граждан» сообщили, в связи с празднованием Дня столицы центры не будут работать в субботу, 6 июля. В понедельник, 8 июля, будут осуществлять прием граждан только дежурные ЦОНы и спецЦОНы с 9:00 до 13:00.

Отметим, что с 9 июля все центры обслуживания населения будут работать в обычном режиме.

Напомним, что центры принимают граждан в будние дни с 9:00 до 18:00. Дежурные ЦОНы работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00 и в субботу с 9:00 до 13:00. Дежурные спецЦОНы оказывают услуги в будни с 9:00 до 18:00, в субботу - до 13:00.

К слову, забронировать очередь в центры можно через приложения «ЦОН» и «eGov mobile», телеграм-бот EgovKzBot2.0, а также по номеру 1414.