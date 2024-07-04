Заявки на получение грантов для реализации новых бизнес-идей будут принимать на портале Business.enbek.kz. Это будет уже второй поток реализации программы, и на этот раз планируется выдать 4 655 грантов, сообщили на сайте министерства труда и социальной защиты РК.

Гранты предоставляют на безвозмездной основе для запуска и развития нового бизнеса. Размер гранта составляет 400 МРП (1 476 800 тенге), и каждый участник может получить его только один раз. Средства гранта помогут начинающим предпринимателям раскрыть свой бизнес-потенциал, наладить и развить производство, обеспечив себя постоянным доходом.

Для подачи заявки необходимо:

зарегистрироваться на портале;

пройти проверку на соответствие условиям получения гранта;

скачать шаблон бизнес-плана, заполнить его и загрузить на портал;

заполнить форму заявления и подписать ключом ЭЦП.

При отсутствии доступа к интернету или компьютера можно подать заявку в зоне самообслуживания карьерного центра или в ЦОНе.

Претендентами на получение гранта могут быть зарегистрированные безработные или индивидуальные предприниматели (зарегистрировавшие ИП в течение последних трех лет), относящиеся к одной из следующих социальных категорий:

лица с инвалидностью;

лица с действующим статусом "кандас";

межрегиональные переселенцы;

члены малообеспеченных семей;

члены многодетных семей (супруг/супруга);

лица, воспитывающие ребенка-инвалида (супруг/супруга);

получатели пособия по потере кормильца.

Претендент также должен иметь сертификат об обучении основам предпринимательства по проекту "Бастау Бизнес" со сроком не более 3 лет.

Грант можно получить на приобретение необходимого инвентаря, орудий труда, технологического оборудования, скота, птицы, саженцев, кустарников, семян, рассады, а также для оплаты аренды помещений.

Гранты не предоставляются на потребительские цели, погашение кредитных займов, приобретение и строительство жилой недвижимости, приобретение земельных участков, производство подакцизной продукции.

Гранты выдают центры трудовой мобильности на основании решения районной или городской комиссии по рассмотрении заявлений претендентов. Претенденты презентуют свой бизнес-проект на заседаниях комиссии, где каждый член комиссии оценивает бизнес-план по следующим критериям:

конкурентоспособность идеи;

проработанность рынков сбыта;

финансовая жизнеспособность проекта;

уровень предпринимательских навыков;

создание новых рабочих мест.

О решении, которое примет комиссия, претендента известят сообщением в личный кабинет на портале. В случае положительного решения претендент предоставляет банковские реквизиты, подписывает договор и далее ежеквартально представляет отчеты об использовании средств в электронном формате, без посещения центров трудовой мобильности и его филиалов.