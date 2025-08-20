По данным РГП «Казгидромет», на западе области дождь, гроза, град. Утром на севере области туман. Ночью + 15 градусов. Ветер северо-западный: 20 м/с.
В Атырауской области облачно с переменами. На юге и западе области град, гроза шквал. +32 градуса тепла. Ночью +17 градусов. Ветер юго-западный: 20 м/с.
В Актюбинской области переменная облачность. Без осадков. Днем +28 градусов, ночью +14. Ветер северо-западный: 14 м/с.
В Мангистауской области малооблачно, на северо-западе, востоке области дождь, гроза. Температура воздуха днем составит +38 градусов, ночью +23. Ветер северо-восточный: 20 м/с.
Фото: pexels.com