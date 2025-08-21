Ақтау қаласында 17-21 тамыз аралығында дәстүрлі садақ атудан әлем чемпионаты өтуде. Батысқазақстандық жасөспірім Эльнара Серікова сайыста топ жарды. Жеңімпаз ару 16-17 жас санатында «Қалқан» нысаны бойынша бірінші орын иеленді. Бұл туралы облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасының баспасөз қызметі хабарлады.
Маңғыстау облысының орталығында өтіп жатқан байрақты бәсекеге Қырғыстан, Өзбекстан, Ресей мен Қазақстан құрамасы қатысып жатыр. Құралайды көзге атқан 70 астам мерген додада бақ сынауда.