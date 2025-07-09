Природа часто хранит решения многих проблем в области устойчивого развития, поэтому важно не просто использовать природные ресурсы, но и взаимодействовать с окружающей средой ответственно. Так называемые «природосберегающие решения», которые определены Международным союзом охраны природы (МСОП), это меры по защите, рациональному использованию и восстановлению природных или модифицированных экосистем, которые эффективно и адаптивно решают проблемы общества, одновременно поддерживая благополучие человека и преимущества биоразнообразия. Такие подходы не только способствуют сокращению выбросов парниковых газов и улавливанию большего объема углерода; они повышают устойчивость к изменению климата, улучшают состояния почв, воды и биоразнообразия. Об этом не раз говорилось на саммитах ООН.

И так как мы сегодня говорим о нефтегазовой отрасли, то следует учитывать потенциальное воздействие производственной деятельности на экосистему. При разработке и эксплуатации месторождений природные территории могут трансформироваться.

Несмотря на потенциальные риски, существует положительная практика. Некоторые компании нефтегазовой отрасли предпринимают шаги для сохранения биоразнообразия. Например, компания «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» (КПО) с 1998 года, с момента, когда компания приняла на себя функции оператора месторождения, инвестировала около 460 миллионов долларов США в природоохранные проекты и ставит своей целью сохранение биоразнообразия и сведение к минимуму своего экологического следа.

Для этого компания разрабатывает и реализует планы по сохранению биоразнообразия (План мероприятий по сохранению биоразнообразия - ПМСБ). В рамках этих планов оценивается основные факторы, влияющие на состояние биоразнообразия территории: выбросы загрязняющих веществ, физическое воздействие (шум, свет, вибрация), выпас скота и механическое воздействие (строительство, карьеры, дороги и др.).

На территории Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения (КНГКМ) действуют как объекты КПО, так и другие предприятия, занятые переработкой части сырья, и обслуживающих месторождение и объекты инфраструктуры. Кроме того, на территории КНГКМ расположены бывшие сельхозугодья. До 1956 года эта территория использовалась в качестве пастбищ и сенокосных угодий. С 1957 года на данной территории начали выращивать зерновые культуры, за исключением пойм и склонов балок Кончубай и Калминовка, которые использовались как пастбища. К настоящему времени на территории санитарно-защитной зоны (СЗЗ) КНГКМ преобладают государственные земли запаса (ГЗЗ). Однако, часть земель используется под крестьянские хозяйства.

Таким образом, вышеуказанные факторы создают определенные трудности в выявлении и установлении границ ответственности за возможные воздействие на среду.

С 2012 года компания проводит мониторинг флоры и фауны - раз в три года, а с 2018 года и по другим компонентам экосистем: ихтиофауна, почвенно-растительный покров, энтомофауна.

С целью наблюдения динамики состояния экосистем каждые 10 лет на территории КНГКМ проводится анализ спутниковых снимков.

С 2023 года КПО значительно расширила площади, на которых ведется мониторинг биоразнообразия и охватывает, в том числе, зону вдоль экспортного трубопровода Карачаганак – Атырау (СТКА).

Для выявления приоритетных видов флоры и фауны и создания базы данных, КПО проводит фоновые и лабораторные исследования. Задача – создать базу данных и зафиксировать изменения экосистемы. К приоритетным относятся виды из Красной книги РК и Красного списка МСОП. Они наиболее уязвимы и чувствительны к изменениям среды – поэтому их состояние служит индикатором общего экологического фона.

В 2023–2024 г.г. в период фоновых исследований вдоль трубопровода СТКА были зарегистрированы следующие растения, занесенные в «Красную книгу» Республики Казахстан и в перечень видов, находящихся под угрозой исчезновения:

Гвоздика Андржевского (Dianthus andrzejowski);

Тюльпан Биберштейна (Tulipa biebersteiniana);

Тюльпан Шренка (Tulipa shrenkii);

Птицемлечник Фишера (Ornithogalum fischeranum);

Кувшинка белая (Nymphaea alba).

По результатам мониторинга: нарушений растительного покрова не зафиксировано, почва практически на всех местах заросла аборигенными видами, в некоторых местах выросли кустарники и полукустарники.

Проведенные многолетние исследования на территории КНГКМ и СЗЗ показали, что деятельность компании не оказала воздействия на видовой состав флоры, также не обнаружено негативного воздействия на фаунистический комплекс обследованной территории. Данные, полученные в результате мониторинга почвенно-растительного покрова указывают, что взаимосвязь состояния почвенно-растительного покрова и выбросов загрязняющих веществ не выявлена. По результатам проведенного исследования энтомофауны какого-либо значимого воздействия производственной деятельности КНГКМ на видовой и численный состав энтомофауны не выявлено. На основании данных мониторинга ихтиофауны, видовой состав ихтиофауны в 2024 году, остался на том же уровне по сравнению с 2018 годом.

В 2024 году в рамках контроля численности ключевых видов фауны были проведены очередные исследования численности и мест обитания вида речного бобра (Castor fiber). Поселения речного бобра встречаются на водоёмах по всей территории КНГКМ и санитарно-защитной зоне. Численность и площадь участков, заселённых бобрами, зависит от уровня воды в водоёмах. В весенний период 2024 года уровень воды в большинстве водоёмов на территории КНГКМ и санитарно-защитной зоны значительно поднялся относительно уровня периода весны 2021 года. Подъём уровня воды вызвал миграцию бобров и заселение ими ранее заброшенных старых поселений на участках, где воды не было в 2021 году. КПО продолжит вести наблюдения за популяцией бобров, обитающих на территории КНГКМ.

В качестве особо контролируемого вида представителя флоры КПО ведет учет динамики состояния популяции рябчика (Fritillaria ruthenica) – редкого вида, приуроченного к территории водоохранной зоны. Обнаруженная в 2022 году популяция рябчика зафиксирована в фазе устойчивого массового плодоношения. При мониторинге состояния вида, признаков влияния месторождения на популяцию не обнаружено.

Биоразнообразие служит основой всех форм жизни на Земле. Чем больше видов в экосистеме, тем она стабильнее и устойчивее к различным внешним воздействиям. Нерациональное и чрезмерное использование природных ресурсов человеком – одна из главных причин утраты биоразнообразия.

Поэтому действия инвесторов, направленные на снижение техногенной нагрузки и сохранение природы, имеют особое значение. КПО показывает пример того, как промышленная деятельность может вестись в гармонии с окружающей средой. Именно поэтому вклад компании в охрану природы признан профессиональным сообществом как в Казахстане, так и за его пределами.