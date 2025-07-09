В правительстве Казахстана рассмотрели итоги инфляции за первое полугодие. Отмечено, что платные услуги стали основным фактором роста данного показателя в первом полугодии – 16,1%.

В правительстве Казахстана рассмотрели итоги инфляции за первое полугодие. Отмечено, что платные услуги стали основным фактором роста данного показателя в первом полугодии – 16,1%. В связи с этим приняли решение скорректировать темпы повышения тарифов на коммунальные услуги, частично перенеся их рост на более поздние сроки.

В Комитете по регулированию естественных монополий отметили, что в четвёртом квартале (октября–декабрь) утверждать новые повышения по регулируемым коммунальным тарифам не планируют. Более того, предусмотрено снижение темпов их роста:

по электро- и теплоснабжению – с 35% до 20%;

по водоснабжению, водоотведению и газоснабжению – с 50% до 30%.

— Сдержать рост тарифов позволит перенос части ранее запланированных корректировок, привлечение долгосрочного финансирования, пересмотр операционных расходов субъектов естественных монополий, а также применение временных компенсирующих тарифов и перерасчётов за теплоэнергию за прошедший отопительный сезон, — рассказали в комитете.

Сообщается, что принятые меры направлены на поддержку покупательной способности граждан, стабилизацию ценовых ожиданий и устойчивое функционирование инфраструктуры. В будущем повышать тарифы будут сбалансированно, с учётом социальной чувствительности и приоритетов государственной экономической политики, отметили в ведомстве.