Проект по изменению правил пересечения сухопутной границы находится на обсуждении до 14 июля.

В департаменте госдоходов по Мангистауской области сообщили, что министерство финансов РК предложил изменения в правила пересечения государственной сухопутной границы. Изменения касаются правил пропуска машин, грузов и товаров через пункты пропуска в том числе с использованием электронной очереди на платной основе.

Что предложили поменять?

Ответственность за ложные данные. Если пользователь укажет неправду или не приедет в своё время — его заблокируют. Появится система гарантий.

Если пользователь укажет неправду или не приедет в своё время — его заблокируют. Появится система гарантий. Зоны ожидания. Местные власти должны будут создавать специальные стоянки возле границы, чтобы избежать хаоса и заторов.

Местные власти должны будут создавать специальные стоянки возле границы, чтобы избежать хаоса и заторов. Ускоренный проезд. Вводится отдельная платная очередь для тех, кто хочет пройти границу быстрее.

Вводится отдельная платная очередь для тех, кто хочет пройти границу быстрее. Приоритетные грузы. Для машин с животными, скоропортящимися и опасными грузами создадут отдельный слот в электронной очереди.

Для машин с животными, скоропортящимися и опасными грузами создадут отдельный слот в электронной очереди. Технические доработки. Улучшат системы идентификации, фотофиксации, проверки VIN-кодов, страховок и других данных.

Улучшат системы идентификации, фотофиксации, проверки VIN-кодов, страховок и других данных. Ограничения на бронирование. Нельзя будет бронировать время много раз подряд. Зато станет проще переносить уже забронированное время.

В ведомстве отметили, что проект основан на обращениях перевозчиков и опыте применения текущих правил. Цель — сделать пересечение границы более понятным, удобным и эффективным. Обсуждение проекта идёт до 14 июля 2025 года на портале «Открытые НПА». Каждый может оставить свои предложения и замечания.

Напомним, 10 июля пункт пропуска Сырым частично закроют на реконструкцию, которая продлится не менее 16 месяцев. Легковые автомобили и пассажирские автобусы будут перенаправлять на другие пункты пропуска — «Таскала», «Шаган» и «Аксай». Нужно отметить, в сутки через пункт пропуска проходят более 1300 грузовых, 800 легковых авто более шести тысяч пассажиров.



