Подрядную компанию для проведения реконструкции и модернизации уже определили. Строительно-монтажные работы обойдутся в 22 миллиарда тенге. В этом году выделили 9,9 миллиарда тенге. Ориентировочно работы начнутся 10 июля.

Первого июля в Палате предпринимателей ЗКО состоялось совещание касательно предстоящей реконструкции и модернизации автомобильного пункта пропуска «Сырым» на казахстанско-российской границе, где приняли участие представители госорганов и субъекты бизнеса.

— Подрядную компанию для проведения реконструкции и модернизации уже определили. Строительно-монтажные работы обойдутся в 22 миллиарда тенге. В этом году выделили 9,9 миллиарда тенге. Ориентировочно работы начнутся 10 июля. Сейчас уже переносят кабинки паспортного контроля, временные инженерные коммуникации, ограждения внутри пункта пропуска. Планируется построить трёхэтажное административное здание, два инспекционных досмотровых комплексов. Количество полос движения увеличится до 12-ти и ещё будет две полосы для крупногабаритного транспорта, — рассказал и.о. директора ЗКОФ АО «НК «КазАвтоЖол» Мирлан Насипов.

По его словам, ограничений на въезд и выезд для грузового транспорта на пункте пропуска «Сырым» не будет. Между тем, легковой транспорт планируют перенаправить через другие посты — «Таскала», «Шаган» и «Аксай».

— Изначально планировалось, что пункт пропуска на время реконструкции будет закрыт и работы завершат за 16 месяцев. Теперь же решено, что пост закрывать не будут, а значит и сроки ремонта увеличатся, — отметил он.

Руководитель проекта реконструкции и модернизации автомобильного пропуска «Сырым» QSM ENGINEERING Ернияз Максутов дополнил, что пропускная способность зависит и от российской стороны, как они будут пропускать транспорт. Кстати, по проекту на территории нового поста будет предусмотрена стоянка для автобусов.

Вр.и.о начальника управления пограничного контроля Саламат Кенжегулов рассказал, что пункт «Шаган» («Теплое» со стороны РФ) двухсторонний, и там тоже грузовые проезжают, поэтому ожидается увеличение потока через пункты пропуска «Таскала» и «Аксай», которые усилят.

К слову, в ЗКО насчитывается 6 автомобильных пунктов пропуска на казахстанско-российской границе. «Сырым» является одним из крупнейших международных пунктов пропуска. Периодически именно на этом пограничном пункте наблюдаются огромные заторы.



О закрытии пункта пропуска «Сырым» на ремонт начали говорить еще в начале этого года. Тогда сообщалось, что пограничный пост закроют на реконструкцию на 16 месяцев. Предприниматели начали бить тревогу, ведь именно через этот пункт проходит большинство товарооборота не только между Казахстаном и Россией, но и другими странами. Однако позже выяснилось, что между потенциальными подрядчиками возникли споры, и из-за судебных тяжб начало ремонта пункта пропуска отложили.

Отметим, что в сутки через пункт пропуска проходят более 1300 грузовых, 800 легковых авто более шести тысяч пассажиров. Аким области Нариман Турегалиев во время своего рабочего визита поручил во время ремонтных работ обеспечить бесперебойную работу поста.