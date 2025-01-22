Как повлияет закрытие поста «Сырым» на цены в Уральске

С 1 февраля пункт пропуска «Сырым» планировали закрыть на реконструкцию. Работы будут длиться 16 месяцев. Как выяснилось позже, пункт пропуска пока закрывать не будут. Причина - судебные тяжбы между потенциальными подрядчиками. Какие именно компании борются за право заниматься реконструкцией узнать не удалось. Руководство ЗКОФ «Казавтожол» отказалось отвечать на эти вопросы, сославшись на отсутствие информации. В компании предложили уточнить этот вопрос в центральном аппарате.

Но тем не менее, граница в скором времени будет закрыта. Частично или полностью - пока неизвестно. Между уполномоченными органами ведутся переговоры по этому вопросу. В любом случае реконструкция пункта пропуска обещает принести множество неудобств рядовым гражданам, пересекающим границу двух стран, и бизнесменам, которые перевозят товары и оказывают услуги.

Крупный импортер продуктов питания тоже считает, что пересечение границы Казахстана и России через другие пункты пропуска значительно увеличит срок доставки продуктов и расстояние. К примеру, если ранее на перевозку продуктов уходили сутки, то с закрытием поста «Сырым» этот срок уже будет составлять минимум двое суток с учетом большего расстояния и технических возможностей других пунктов перехода.

– Мы привозим из России продукты, это и молочка, и колбасные изделия, и крупы, то есть основные товары народного потребления. Пост «Сырым» является основным погранпостом для нашей области, почти весь грузопоток идет через него. С закрытием поста на реконструкцию мы больше будем тратить на ГСМ, на командировочные и так далее. Всё это будет закладываться в стоимость товара, что естественно отразится на себестоимости продукции. Стоимость продуктов может возрасти минимум на 10%. Время перехода самой границы тоже увеличится, ведь поток на границе тоже увеличится. Кроме этого, мы возим скоропортящиеся продукты. Поэтому есть риски, что можем не довезти некоторые виды, либо будем меньше заказывать, - сказал предприниматель.

Бизнесмен выразил желание, чтобы пограничный пост не закрывали полностью, а частично. Либо властям необходимо рассмотреть какой-то льготный проезд для транспорта ЗКО.

Директор ИП Raian Амирбек Газизов более 7 лет занимается пассажироперевозками. Он возит людей из Уральска в Самару и Казань. В основном его услугами пользуются те, кто едет на лечение и студенты. Закрытие пункта пропуска «Сырым» увеличит время езды. Так, к примеру, если из Уральска до Самары через «Сырым» люди привыкли доезжать за 5-6 часов, то через «Теплое» это время значительно увеличится.

– Актюбинская граница «Алимбет» тоже закрывается, поэтому многие люди из Актобе тоже будут к нам ехать, чтобы через нас попасть в Россию. Пассажиропоток увеличится, а количество рейсов уменьшится. Мы будем вынуждены ездить через «Теплое», затрудняюсь даже ответить сколько времени будет уходить. Но в любом случае это ещё плюс 5 часов. В первую очередь, мы отвечаем за безопасность пассажиров, поэтому превышать скорость и рисковать наши водители уж точно не будут. Тем более у нас есть датчики, которые всё это фиксируют, - говорит Амирбек Газизов.

Предприниматель также отметил, что закрытие поста повлечет за собой и сокращение количества рейсов. Ведь водители вынуждены будут больше времени проводить за рулем, соответственно больше отдыхать.

– Мы понимаем, что у народа и так денег нет и нам не хотелось бы повышать цены. Но подорожание будет вынужденной мерой. Ведь мы тоже не можем работать себе в убыток. Закрытие границы повлечет за собой повышение цен на шины, запчасти, даже продукты подорожают. Поэтому мы обязаны будем повысить цену. У водителей тоже есть семьи, кредиты. У меня налоги, работники, страхование жизни - это тоже огромные расходы. Сейчас даже не хочется про это думать, - говорит предприниматель.

Тем не менее Амирбек Газизов говорит, что реконструкция поста в целом хорошая задумка. Ведь пункт должен соответствовать международным стандартам.

– Москва не сразу строилась. Мы много чего прошли, в пандемию тоже тяжело было, тогда тоже границы закрыты были. И это переживем как-нибудь. Тем более для нашего города это лучше будет. Пусть граница соответствует европейским стандартам. Пусть появятся современные комнаты матери и ребенка, оборудованные туалеты, чтобы всем было комфортно, чтобы было цивилизованно, - заключил Амирбек Газизов.

Другой предприниматель из Уральска Василий Стансков занимается импортом мебели и комплектующих для лестниц из России. Он считает, что стоимость грузоперевозок неизбежно будет дорожать примерно на 10-20%.

– А так как ездили, так и будут ездить через пункт пропуска «Теплое». Наши товары перевозятся через внутренние границы. Это займет на час-два больше времени, чем через «Сырым». Мы работаем официально, платим налоги, НДС. Предпринимателям, которые официально работают, закрытие трассы особо не навредит. Единственное, мы наверное максимум на 10% повысим стоимость на наши товары, - сказал Василий Стансков.

Отметим, что в ЗКО насчитывается 6 автомобильных пунктов пропуска на казахстанско-российской границе. «Сырым» является одним из крупнейших международных пунктов пропуска.