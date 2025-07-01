Инцидент произошел в селе Жалпаксай Карасайского района Алматинской области. По словам очевидцев, два ротвейлера и один питбуль по неизвестным причинам оказались на футбольной площадке, где играли дети. Животные напали на мальчика. К счастью, на помощь поспешили очевидцы, благодаря которым ребенка удалось спасти. По некоторым данным, одну собаку якобы пришлось убить.

– По факту причинения тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего по неосторожности в полиции зарегистрировали уголовное дело, проводится досудебное расследование. В настоящее время опрашивают очевидцев, проводят комплекс следственных действий, направленных на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение, – отметили в ведомстве.

Оказалось, что животные вырвались с частного учреждения. Действиям должностных лиц реабилитационного центра дадут правовую оценку.

Что касается ребенка, то мальчик получил тяжелые травмы: у него оторвано ухо, есть множество укусов на голове и теле. Он несколько часов провел в реанимации, позже его перевели в отделение травматологии.











