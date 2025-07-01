Мужчина расправился со своей жертвой прямо на её рабочем месте.

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области рассмотрели уголовное дело в отношении мужчины. Его обвинили в убийстве бывшей жены.

Речь идет о преступлении, которое произошло 27 марта 2025 года в городе Кульсары. Подсудимый напал с ножом на свою бывшую жену прямо в здании поликлиники, где она работала юристом.

Из материалов дела следует, что в тот злополучный день женщина переписывалась с бывшим мужем в Instagram. В какой-то момент между ними произошла словесная перепалка. В этот момент подсудимый разозлился на экс-супругу и используя малозначительный повод, решился на убийство. Он положил в карман складной нож, пришел на работу к потерпевшей и зашел в ее служебный кабинет.

– Несмотря на то, что в кабинете, кроме бывшей жены находилась ее коллега, подсудимый сразу же подошел к ней и ударил ее рукой по голове. Когда коллега заступилась за нее, подсудимый, находясь в общественном месте, достал из кармана складной нож. Тогда коллега потерпевшей, опасаясь за свою жизнь, выбежала из кабинета, чтобы позвать на помощь. В этот момент мужчина нанес женщине один удар складным ножом в область задней поверхности верхней части шеи слева и один в область грудной клетки слева и скрылся с места происшествия, - говорится в приговоре.

От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия, не приходя в сознание. Вина подсудимого доказана показаниями потерпевшего, подсудимого, свидетелей, заключениями экспертиз, протоколом осмотра места происшествия и вещественными доказательствами.

Сам подсудимый лишь частично признал свою вину. Приговор суда он признан виновным. Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы. Кроме того, он должен будет выплатить потерпевшим 15 миллионов тенге моральной компенсации.

Приговор суда не вступил в законную силу.