Мужчина зарезал бывшую жену в поликлинике в Атырауской области

Трагедия произошла 27 марта в городе Кульсары Жылыойского района. Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье 99 УК РК «Убийство», начато комплексное расследование. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области. 33-летнего подозреваемого задержали по горячим следам и взяли под стражу. Правоохранительные органы выясняют мотивы преступления, а также все обстоятельства произошедшего. Иную информацию в интересах следствия полицейские разглашать не стали.

Между тем, как сообщает atyrauoil.official, мужчина напал с ножом на свою бывшую жену прямо в здании поликлиники, где она работала юристом. По предварительным данным, нападавший — житель села Шокпартогай. Совершив преступление, он попытался скрыться, однако его оперативно задержали.

Как стало известно, убийство произошло после обеда, прямо в рабочем кабинете, где женщина находилась одна. Внезапно туда вошел ее бывший супруг и напал с ножом.

— Она умоляла спасти её, кричала… Одна из сотрудниц увидела её, когда она уже лежала в крови. Кровь била из шеи, как фонтан, — рассказала в редакцию сотрудник поликлиники.

На место происшествия оперативно прибыли медики и полицейские, но спасти женщину не удалось — она скончалась от полученных ран.

Погибшая была родом из села Жана Каратона. У неё остались двое детей.