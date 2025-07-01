Экспериментальное производство колбасы запустили в молодые ученые Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир хана. В колбасу из мяса саги добавляют 30% мяса птицы (утки и гуся).

Экспериментальное производство колбасы запустили в молодые ученые Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир хана. В колбасу из мяса сайги добавляют 30% мяса птицы (утки и гуся).

— Главная цель нашего проекта — определить потребительские качества продукта. Сначала мы изучали качественные показатели мяса сайги, а затем строго контролировали показатели безопасности, то есть микробиологическую безопасность, отсутствие в составе опасных кишечных палочек, патогенных и условно-патогенных бактерий, – отметил заведующий научно-исследовательской лабораторией «Пищевая безопасность» Аян Оразов.

По его словам, после того как пригодность мяса для пищевых целей подтвердили, команда приступила к разработке рецептур колбасы. Перепробовав несколько вариантов, они остановились на самом оптимальном.

Сегодня молодые учёные продолжают совершенствовать технологию производства колбасы из мяса сайги. Готовый продукт проходит необходимые проверки, чтобы определить его качественные характеристики. Особое внимание уделяется правильности терминальной обработки и тому, чтобы готовая продукция не оказывала отрицательного воздействия на здоровье человека.

Преподаватель университета, магистр Айдана Бекбусинова рассказала, что при составлении рецептуры колбасы тщательно изучались все аспекты: какие ингредиенты более удобны в использовании, какие – более эффективны.

— В фарш добавляются традиционные специи: соль, перец, чеснок. В процессе исследования мы заметили, что мясо сайги довольно сочное. Готовый продукт может храниться в холодильнике до двух недель, – говорит магистр.

Так как научная работа находится на начальном этапе, исследователи продолжат изучать условия хранения и стабильность готовой продукции. Все ингредиенты, используемые в колбасе — исключительно натуральные продукты. Туши сайги поступают в лабораторию из питомника «Ақбөкен», действующего при университете. А утки и гуси выращиваются на учебно-научно-производственном центре вуза. С одной туши сайги получается около 13–15 килограммов мяса. Все исследования проводятся в лабораториях испытательного центра университета, где специалисты тщательно изучают состав и качество мясной продукции.

Инициатива молодых учёных получила поддержку со стороны руководства университета. Молодые специалисты планируют получить авторский патент на свою разработку и вывести продукт на рынок.