Санврачи и полицейские рассказали, что делать, если соседи или просто прохожие, нарушают тишину.

В редакцию «МГ» обратилась жительница Уральска Светлана Фролова. Женщина рассказала, что соседи по адресу: улица Даумова,35, шумели (громко слушали музыку) и на жалобы не реагировали.

— 16 июня я обратилась к участковому по месту жительства, он заявление брать отказался, сказав, что мы должны измерить уровень шума, и если он превышает показатели, то обратиться к ним. У них аппарата для измерения шума нет, — рассказала женщина.

На следующий день Светлана Фролова обратилась в управление санэпидконтроля, где ей сказали, что они приедут на вызов, но только один раз. То есть если в этот момент сосед выключит музыку и замер сделать не удастся, то в следующий раз они якобы уже на вызов не приедут.

— И что теперь делать? — вопрошает женщина.

Редакция «МГ» обратилась в департаменты полиции и санэпидконтроля с запросом.

Что говорят санврачи

Так, из ответа департамента санэпидконтроля ЗКО следует, что любой казахстанец, «имея убедительные основания может обратиться в территориальное управление с письменным обращением».

После этого специалисты департамента совместно с лаборантом Национального центра экспертизы проводят измерения уровня шума пробором шумомер-вибромер «Экофизика — 110А», который имеет госсертификат поверки. Замеры, сделанные на различные приложения смартфонов, не имеют юридической силы.

— В помещениях замеры шума проводятся согласно методических указаний с закрытыми и открытыми форточками. Показания прибора фиксируется в протоколе лабораторного исследования, который является официальным документом и может использоваться в суде, — сообщили в департаменте СЭК ЗКО.

Кстати, казахстанцы могут обратиться в любую аккредитованную лабораторию, имеющую лицензию на этот вид деятельности.

Полицейские обязаны принять заявление

Между тем, согласно ответу Департамента полиции ЗКО, полицейские обязаны принять письменное или устное заявление, а шум соседей подпадает под статью 437 КоАП РК «Нарушение тишины». Так, нарушение тишины «в том числе проведение в жилище и вне него работ, сопровождаемых шумом, не связанных с неотложной необходимостью, препятствующее нормальному отдыху и спокойствию физических лиц, а равно нарушение тишины развлекательными заведениями, расположенными в жилых зданиях и на территориях жилой застройки, с 22:00 до 9:00 в будние, с 23:00 до 10:00 в выходные и праздничные дни влечет штраф на физлиц до пяти МРП (19 660 тенге), а повторное нарушение в течение года до 10 МРП или 39 320 тенге штрафа.

Могут ли казахстанцы самостоятельно зафиксировать нарушение? Да, могут. В полиции даже дали советы, как это сделать:

Зафиксировать правонарушение на фото/видео/аудио

Позвонить 102 и дождаться наряда полиции

Запомнить время, место нарушения

Запомнить приметы нарушителя (номер авто и другие приметы)

Записать данные свидетелей/очевидцев

Далее передать все эти данные полиции, которой в дальнейшем предстоит доказать вину нарушителя, если она имеется.



