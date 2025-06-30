В НК «Казавтожол» пообещали обязать подрядчика переделать работу.

Видео с укладкой асфальта в ямы с лужами выложили в Threads. На видео женщина говорит, что на улице идет дождь и рабочие лопатами укладывают асфальт.

— Идет дождь, смотрите лопатами во время дождя укладывают асфальт! А потом удивляемся почему у нас дороги сыплются. Вот почему у нас сыплются дороги! На наши налоги кладут асфальт, а потом люди на этих трассах убиваются, - говорит автор ролика.

Между тем, в АО «НК «Казавтожол» подтвердили, что инцидент произошел в ЗКО.

— 27 июня 2025 года в рамках содержания автодороги республиканского значения KAZ12 «Атырау – Уральск» планово проводились работы по ямочному ремонту на участке 349 км. В ходе выполнения работ была произведена фрезеровка дефектных участков дорожного покрытия и заливка битума. Однако в процессе укладки асфальтобетонной смеси начались осадки в виде дождя. С целью недопущения угрозы безопасности дорожного движения и в целях обеспечения проезда транспортных средств, подрядной организацией было принято решение завершить укладку асфальтобетонной смеси несмотря на погодные условия. Тем не менее, выполненные в дождь объемы работ не были приняты филиалом АО “НК «ҚазАвтоЖол»” по ЗКО, ввиду несоответствия установленным требованиям по технологии производства дорожно-строительных работ, - говорится в ответе Нацкомпании, где также уверили, что подрядная организация — филиал ТОО «КАЖсервис» обязалась устранить недостатки и выполнить переделку указанных участков за собственный счёт.

Асфальт на этом участке дороге обещают уложить 1-2 июля, если позволят погодные условия.