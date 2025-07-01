В Жангалинском районном суде ЗКО рассмотрели гражданское дело. Жительница района заявила иск к двум женщинам за незаконное обогащение.

Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, истец стала жертвой интернет-мошенников и перечислила на банковский счет одного ответчика 719 тысяч тенге, на счет второго ответчика — 815 тысяч тенге.

— Каких либо договорных или иных обязательств, которые послужили бы основанием для перевода денежных средств, между сторонами не было, — говорится в сообщении суда ЗКО.

Со слов ответчиков, они выполняли инструкции людей, с которыми познакомились в интернете. Ответчики передали им все сведения о своих банковских счетах, включая персональные данные, пароли и коды, пришедшие на их номера телефонов. За это им платили небольшие суммы.

Решением Жангалинского районного суда иск сельчанки был удовлетворен. Ответчиков обязали вернуть потерпевшей 719 и 815 тысяч тенге.

Решение вступило в законную силу.