Сенат одобрил поправки по вопросам военно-патриотического воспитания и воинской службы. Теперь повестки будут отправлять по SMS или в личный кабинет на eGov. Об этом сообщили в Министерстве обороны РК. Среди новшеств также есть поправки по увеличению количества поступающих на воинскую службу по контракту и повышение статуса военнослужащих. Также отслужившие срочную воинскую службу мужчины в течении двух лет могут поступить в вузы без результатов ЕНТ и экзаменов (на платной основе).

Кроме того казахстанцы прошедшие допризывную подготовку смогут поступать в военные учебные заведения и возможность сразу заключать контракт о прохождении службы. Так же с нововведениями усиливаются требования к преподавателям начальной военной подготовки. Для них вводят обязательное повышение квалификации в военных учебных заведениях или на кафедрах при вузах.



