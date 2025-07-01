После введения социальных норм потребление снизилось на 8%.

В Министерстве экономики РК сообщили, что с введение социальных норм потребление воды снизилось на 8%. По словам вице-министра национальной экономики Асана Дарбаева, в сфере водоснабжения ввели четырехуровневый тариф. То есть, при использовании до 3 кубометров воды действует базовый тариф, от 3 до 5 кубометров – повышение на 20%, от 5 до 10 кубометров – на 50%, свыше 10 кубометров – на 100%.

— Введение «социальных норм потребления» показывает эффективность применения новых подходов по стимулированию потребителей более бережно относиться к использованию услуг водоснабжения за счет утвержденных дифференцированных тарифов в зависимости от уровня норм потребления коммунальных услуг, а также за счет получения дополнительного дохода, который позволит проводить ремонтные работы, что в свою очередь обеспечит снижение износа инженерной инфраструктуры и, соответственно, улучшит качество и надежность предоставляемых коммунальных услуг, — отметил вице-министр.

Напомним, что социальный тариф ввели в 11 регионах страны. С первого января 2025 года для уральцев подорожали услуги ТОО «Батыс су арнасы» — водоснабжение и водоотведение. Новый тариф введен в действие с 1 января и будет действовать до 31 декабря 2025 года. Так, в Уральске на водоснабжение будет действовать среднеотпускной тариф в размере 165,54 тенге с НДС за 1 кубометр. Среднеотпускной тариф на отвод и очистку сточных вод с 1 января составляет 209,30 тенге с НДС за 1 кубометр.