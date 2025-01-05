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Социум

Вода и канализация подорожали в Уральске

Новый тариф начал действовать с 1 января 2025 года.
Арайлым Усербаева
Вода и канализация подорожали в Уральске

С 1 января 2025 года для уральцев подорожали услуги ТОО «Батыс су арнасы» - водоснабжение и водоотведение. Новый тариф введен в действие с 1 января и будет действовать до 31 декабря 2025 года. Тариф является долгосрочным и был утвержден еще в августе 2024 года. Тогда изменения запланировали в два этапа: первый ввели в действие с 10 сентября 2024 года, а второй - с 1 января 2025 года.  

Итак, по данным ТОО «Батыс су арнасы», с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года в Уральске на водоснабжение будет действовать среднеотпускной тариф в размере 165,54 тенге с НДС за 1 кубометр

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Тарифы на водоснабжение с 1 января 2025 года с учетом НДС:

  • для населения – 102,68 тенге за кубометр. Ранее 1 кубометр воды обходился уральцам 86,43 тенге;
  • организации, содержащиеся за счет бюджетных средств – 514,74 тенге;
  • для прочих потребителей – 328,76 тенге. 

Дороже стала и услуга по водоотведению. Среднеотпускной тариф на отвод и очистку сточных вод с 1 января составляет 209,30 тенге с НДС за 1 кубометр. 

Тарифы на водоотведение с 1 января 2025 года с учетом НДС:

  • для населения – 118,48 тенге. Ранее услуга стоила 95,62 тенге;
  • организации, содержащиеся за счет бюджетных средств – 645,53 тенге;
  • для прочих потребителей – 337,89 тенге.

Таким образом, уральцы, у которых центральное водоснабжение и канализация, а не септики, в среднем будут платить 374,84 тенге за 1 кубометр воды. 

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