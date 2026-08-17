Азербайджанский Boeing 747 прилетел не в тот город и едва не остался без топлива

4 августа грузовой Boeing 747-8F азербайджанской авиакомпании Silk Way West Airlines выполнял рейс из Мехико в Хьюстон. Самолёт должен был приземлиться в аэропорту имени Джорджа Буша, куда обычно добираются примерно за полтора часа, передает МойГород

Однако после входа в воздушное пространство США маршрут самолёта неожиданно изменился. Вместо Хьюстона Boeing продолжил двигаться на север и в итоге оказался в районе Далласа — более чем в 350 километрах от пункта назначения. К этому моменту самолёт уже начал снижаться и находился примерно на высоте 1500 метров.

Вскоре экипаж вышел на связь с диспетчером и сообщил о проблемах с топливом:

"Pan-Pan, Pan-Pan, Pan-Pan. У нас заканчивается топливо".

Silk Way West Airlines

Пилоты попросили как можно скорее посадить самолёт на полосу 26R. Однако она расположена в Хьюстоне, тогда как сам Boeing уже находился в районе Далласа.

Диспетчер попытался выяснить, сколько топлива осталось на борту. Во время радиообмена возникла путаница с единицами измерения. В какой-то момент экипаж назвал значение около 6000, которое диспетчер воспринял как 6000 фунтов. При таком запасе топлива продолжать полёт ещё на несколько сотен километров было крайне рискованно.

Несмотря на это, пилоты продолжали просить направить их в Хьюстон и проложить максимально короткий маршрут.

В итоге диспетчер объявил аварийную ситуацию от своего имени и настоял на посадке в ближайшем аэропорту. Boeing направили в Даллас, где он благополучно приземлился.

После дозаправки самолёт продолжил путь в Хьюстон. Перелёт между Далласом и Хьюстоном занял всего 39 минут, что наглядно показывает, насколько далеко Boeing отклонился от первоначального маршрута.

Пока окончательно не установлено, каким образом самолёт оказался в районе Далласа. Согласно одной из версий, в системе управления воздушным движением мог быть указан ошибочный пункт назначения — Dallas Love Field вместо аэропорта Хьюстона.

Опубликованные данные также свидетельствуют о том, что сотрудники авиакомпании связывались с экипажем и спрашивали, почему самолёт направляется в Даллас. Судя по ответу пилотов, они считали, что диспетчеры намеренно ведут их в обход загруженного воздушного пространства Хьюстона.

Называть произошедшее обычной навигационной ошибкой экипажа пока преждевременно. Однако очевидно, что Boeing 747 оказался более чем в 350 километрах от нужного аэропорта, при этом запас топлива стремительно сокращался. Несмотря на это, экипаж ещё некоторое время настаивал на продолжении полёта в Хьюстон. В конечном итоге именно решение диспетчера направить самолёт в ближайший аэропорт позволило избежать потенциально опасной ситуации.