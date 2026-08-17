Пассажирский самолёт столкнулся с другим бортом в воздухе: погибли 154 человека

Это произошло 29 сентября в 2006 году. В небе над штатом Мату-Гросу столкнулись Boeing 737 рейса Gol 1907 и Embraer Legacy 600.

Пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании Gol выполнял рейс 1907 из Манауса в Рио-де-Жанейро с технической остановкой в Бразилиа. На его борту находились 154 человека — 148 пассажиров и шесть членов экипажа, передает МойГород

Навстречу ему летел частный Embraer Legacy 600. На борту бизнес-джета находились семь человек — два пилота и пять пассажиров. Самолёт выполнял перегонный рейс из Сан-Жозе-дус-Кампус в США с промежуточной остановкой в Манаусе.

Оба самолёта находились примерно на одной высоте и двигались навстречу друг другу. В результате они столкнулись в воздухе.

Удар оказался катастрофическим для Boeing 737: самолёт получил повреждения конструкции и буквально разрушился в воздухе. Он рухнул в густой лес. Все 154 человека на борту погибли.

Сгенерировано ИИ/Мой Город

Legacy 600, несмотря на столкновение, смог продолжить полёт. Экипаж сообщил о чрезвычайной ситуации и совершил посадку на военном аэродроме. На борту бизнес-джета никто не погиб. Сам самолёт получил серьёзные повреждения левого крыла и хвостовой части, но посадка прошла успешно.

Почему произошла катастрофа

Расследование показало, что причиной стала не одна ошибка, а целая цепочка проблем.

В частности, возникли серьёзные нарушения в работе управления воздушным движением. Самолёты оказались на встречных курсах на одной воздушной трассе и на одной эшелонной высоте.

Дополнительной проблемой стало то, что у Legacy в определённый момент перестал нормально работать транспондер. Из-за этого система предупреждения столкновений TCAS была отключена. Расследование также выявило проблемы с радиосвязью и координацией между диспетчерскими центрами.

В итоге экипажи фактически оказались в ситуации, когда времени на предотвращение столкновения практически не осталось.

Самое страшное после столкновения

Сгенерировано ИИ/Мой Город

После исчезновения Boeing с радаров спасатели не сразу знали, что произошло. Самолёт упал в труднодоступной части Амазонии, покрытой густым лесом.

Обломки обнаружили только на следующий день. Когда спасатели добрались до места катастрофы, стало понятно, что никто из находившихся на борту Boeing не выжил.

Катастрофа стала одной из самых тяжёлых в истории бразильской авиации — 154 погибших. В то же время семь человек на борту второго самолёта смогли пережить столкновение благодаря тому, что Legacy сохранил управляемость и смог приземлиться.

Почему эта история особенно интересна для статьи

Здесь очень сильный сюжет: два самолёта летели навстречу друг другу на огромной высоте, столкнулись в воздухе, один полностью разрушился и погубил всех пассажиров, а второй, несмотря на повреждения, смог приземлиться — и все семь человек на его борту остались живы.

Причём расследование показало, что катастрофа была связана не с одной роковой секундой, а с целой последовательностью ошибок — от управления воздушным движением и проблем со связью до работы транспондера и системы предотвращения столкновений.