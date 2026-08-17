Кошмар на рейсе: пассажиры застряли в самолете без кондиционера

Задержка рейса становится особенно тяжёлой для пассажиров, когда ждать вылета приходится прямо в салоне самолёта. Именно в такую ситуацию попали путешественники, летевшие из Израиля на Крит, передает МойГород со ссылкой на 12 канал.

В понедельник, 17 августа, рейс Blue Bird BZ742 из аэропорта «Бен-Гурион» должен был вылететь в 14:00. Однако пассажиры уже заняли свои места, а самолёт оставался на земле ещё около полутора часов.

Душно и жарко: дети начали плакать

По словам пассажиров, во время ожидания система кондиционирования работала на минимальной мощности. Из-за высокой температуры в салоне быстро стало душно, а напряжение среди людей усиливалось.

«Все дети кричали, в самолете стояли запах пота и зловоние. Все покраснели от жары», — рассказала одна из пассажирок.

Некоторые путешественники начали звонить в полицию, чтобы сообщить о ситуации. Другие стучали в дверь кабины пилотов и требовали принять меры. По словам пассажиров, бортпроводницам также пришлось столкнуться с тяжёлыми условиями из-за жары и эмоциональной реакции людей.

Фото: Йосси Алони/Flash90

Позже одна из бортпроводниц открыла дверь самолёта, чтобы впустить свежий воздух и немного облегчить состояние пассажиров.

Авиакомпания объяснила причину задержки

В Blue Bird заявили, что в последнее время значительная часть задержек связана с высокой нагрузкой на воздушное пространство и аэропорты Греции. Летом именно туда приходится значительная доля рейсов авиакомпании.

«В некоторых случаях пассажиры уже находятся в самолете и готовы к вылету, однако из-за задержек в аэропорту иногда происходит дополнительное опоздание и приходится ждать разрешения на вылет от авиационных властей. Иногда такое разрешение поступает незадолго до вылета, поэтому важно, чтобы самолет и пассажиры были готовы отправиться сразу после его получения», — заявили в компании.

Сгенерировано ИИ/Мой Город

В авиакомпании также сообщили, что 16 августа Blue Bird выполнила 84 рейса — это стало рекордным суточным показателем за всю историю её работы.