За последние четыре года финансирование спорта выросло в два раза.

По данным Министерства туризма и спорта РК, всего за три года (2021 по 2024 год) количество регулярно занимающихся спортом достигло 8,4 миллиона человек. Это более 40% всего населения страны и показатель продолжает расти. В ведомстве считают, что число спортсменов увеличивается не только из-за интереса граждан, но и из-за государственной поддержки развития массового и профессионального спорта.



С 2021 года государственные инвестиции на развитие физической культуры и спорта увеличились с 153 миллиардов тенге до 315 миллиардов тенге в 2024 году. На эти деньги строят и модернизируют спортивные объекты по всей стране, поддерживают спортивные секции и кружки, организовывают массовые мероприятия, и подготавливают квалифицированные кадры.

Отметим, что спортсмены из Казахстана показывают отличные результаты и занимают лидирующие позиции на мировых соревнованиях.