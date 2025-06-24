Казахстанская легкоатлетка завоевала «серебро» на турнире в Польше

По данным НОК РК, представительница команды Казахстана по легкой атлетике Кристина Овчинникова стала серебряным призером международного турнира Konopacka Warsaw Classic в Варшаве (Польша). Спортсменка продемонстрировала второй результат в соревнованиях по прыжкам в высоту.

Овчинникова завершила выступление на высоте 185 сантиметров. Первое место заняла Юлия Левченко (Украина) — 192 см. На третью ступень пьедестала поднялась Алисия Высоцка (Польша) — 185 см.



До этого Кристина Овчинникова выиграла турнир в Греции.