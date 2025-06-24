Гигантский клок волос извлекли из желудка 13-летней девочки в Уральске

В областной детской многопрофильной больнице провели сложную операцию 13-летней девочке. Врачи извлекли из её желудка 642 грамма волос.

По словам мамы, с 11 июня девочка начала жаловаться на сильные боли в желудке. Педиатр провел эндоскопическое исследование и в итоге в желудке девочки обнаружили инородный предмет. Её направили в областную детскую многопрофильную больницу.

– Операция прошла успешно. Сейчас состояние пациента оценивается как стабильное. Получает все необходимое лечение, – сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО.

Специалисты просят не игнорировать подобные сигналы и бережно относиться к здоровью детей.

