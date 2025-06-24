В посольстве России в Казахстане заявили, что предварительная регистрацию в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и подача электронного заявление о въезде через мобильное приложение ruID, носит добровольный характер.

Так, ранее в посольстве Казахстана в России сообщали, что с 30 июня 2025 года в правила въезда в РФ вводят новые правила, согласно которым для каждого въезжающего иностранца, в том числе казахстанцев, будет сформирован цифровой профиль. Первый этап начался еще в конце 2024 года, тогда в некоторых аэропортах и пунктах пропуска собирали биометрические данные и проводили цифровую идентификацию иностранных граждан.

На втором этапе, который пройдет с 30 июня 2025 года по 30 июня 2026 года, эксперимент должен охватить все пункты пропуска через госграницу РФ. И тогда для каждого въезжающего иностранца, в том числе казахстанцев, будет сформирован цифровой профиль, который, кстати, можно будет создать самостоятельно в приложении RuID, которое станет аналогом госуслуг для граждан других государств и предложит возможность сообщить о визите и получать различные услуги на территории России, например оформить медицинскую страховку и другие госуслуги.

Между тем, 23 июня на сайте посольства России в Казахстане опубликовали сообщение о «новых правилах безвизового въезда в Российскую Федерацию», в котором говорится об эксперименте.

— Вводимая в качестве эксперимента новая процедура регистрации въезжающих в Российскую Федерацию иностранных граждан не является изменением в безвизовом режиме взаимных поездок граждан Российской Федерации и Республики Казахстан. Обращаем внимание на добровольный характер заполнения в рамках эксперимента заявления о въезде в Российскую Федерацию с использованием приложения «ruID». Отсутствие заполненного заявления о въезде не окажет влияния на проведение пограничного контроля российскими пограничными органами. Вместе с тем, рекомендовали бы воспользоваться приложением «ruID» в том числе для получения дополнительных преимуществ в части доступа на территории России к госуслугам онлайн, услугам мобильной связи российских операторов, осуществления платежей и т.д, — говорится в сообщении.

