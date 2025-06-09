Казахстанцев предупредили о новых правилах въезда в Россию, передает Tengrinews.kz.

Как сообщили в посольстве Казахстана в России, теперь для каждого въезжающего иностранца, в том числе казахстанцев, будет сформирован цифровой профиль. Отмечается, что, согласно постановлению Правительства России, граждане Казахстана по-прежнему могут беспрепятственно въезжать в Россию как авиарейсами из стран с регулярным пассажирским авиасообщением с Россией, так и через сухопутные пункты пропуска.

Однако с конца 2024 года в правила были внесены значительные изменения, в первую очередь касающиеся сбора биометрических данных и цифровой идентификации иностранных граждан.

– На втором этапе, с 30 июня 2025 года по 30 июня 2026 года, эксперимент охватит все пункты пропуска через государственную границу России. В этот период для каждого въезжающего иностранца, в том числе гражданина Казахстана, будет сформирован цифровой профиль. При этом создать такой профиль можно будет и самостоятельно в приложении RuID, которое станет аналогом госуслуг для граждан других государств и предложит возможность сообщить о визите и получать различные услуги на территории России, например оформить медицинскую страховку. Цифровой профиль будет интегрирован в целый ряд государственных систем, включая госуслуги, – говорится в сообщении.

Казахстанцам рекомендуется заранее быть готовыми к дополнительным процедурам в пунктах пересечения границы. Отмечается, что эксперимент не касается:

сотрудников аккредитованных в России дипломатических представительств и международных организаций и членов их семей;

владельцев дипломатических и служебных паспортов;

детей до 6 лет.

– Информируем, что, согласно российскому законодательству, гражданам иностранных государств, в том числе Казахстана, в целях обеспечения безопасности и правопорядка в ряде случаев может быть запрещен въезд в Россию. Во избежание неприятных ситуаций в пунктах пропуска на государственной границе рекомендуем заблаговременно перед поездкой проверить свои данные на предмет разрешения на въезд в Россию на онлайн-сервисе, – сообщили в посольстве.

Обязательными полями для заполнения являются: фамилия, имя, пол, дата рождения, гражданство, тип и номер документа. После внесения данных необходимо ввести код с картинки и нажать кнопку «Отправить запрос».

– После чего система выдаст либо ответ «Оснований, препятствующих въезду на территорию России, по линии МВД России на данный момент не обнаружено», либо «У МВД России имеются основания для неразрешения въезда на территорию России» с указанием региона – инициатора неразрешения въезда. Обращаем ваше внимание, что полученная информация носит справочный характер и актуальна на день проверки. Отсутствие запрета на въезд в Россию по линии МВД России не исключает его наличие в связи с решениями, вынесенными иными федеральными органами исполнительной власти (ФСБ, Минобороны, СВР, МИД, ФСИН, ФТС, Росфинмониторинг, Роспотребнадзор, ФМБА) или их территориальными органами, – подчеркнули в посольстве.

Сообщается, что въезд в Россию также может быть запрещен в ходе досмотровых мероприятий в пунктах пропуска на государственной границе.

– Напоминаем, что в последнее время участился ввоз в Россию веществ, приравненных к наркотическим. В частности, в этот перечень входит растение гармала, или адраспан. За ввоз указанного наркосодержащего растения предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 1 до 3 лет, а за крупную партию, провезенную группой лиц, – 8 лет, а также штраф до 1 миллиона рублей (5 миллионов тенге), – говорится в сообщении.

При этом казахстанцы, временно пребывающие на территории России сроком не более календарных 30 дней, освобождаются от обязанности регистрации (постановки на учет по месту пребывания) в территориальных органах управления по вопросам миграции МВД России.

– Срок временного пребывания исчисляется с даты въезда на территорию России, подтвержденной миграционной картой с отметкой органов пограничного контроля. В случае пребывания гражданина Казахстана на территории России свыше 30 календарных дней (до 90 календарных дней), необходимо зарегистрироваться (встать на учет по месту пребывания) в территориальных органах УВМ МВД РФ. В случае прилета в Россию через Беларусь миграционные карты необходимо получать в аэропортах этой страны, – добавили в посольстве.

Отмечается, что обязательное предъявление ПЦР-теста отменено. Однако в пунктах пропуска продолжается выборочное тестирование. При этом приезжающим нужно заранее заполнить анкету.

– Рекомендуем перед выездом в Россию следить за информацией оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России, – обратили внимание в посольстве.

Также сообщается, что с 29 декабря 2021 года прибывающим в Россию на срок свыше 90 дней иностранным гражданам, в том числе гражданам Казахстана, необходимо подтверждать отсутствие наркозависимости и инфекций, включая ВИЧ, в российских медицинских учреждениях. Также необходимо пройти обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование, после чего территориальными органами МВД выдается соответствующий документ.

– Справки нужно предоставлять в территориальный орган МВД. Документы несовершеннолетних или недееспособных граждан может представить один из его родителей, опекунов или попечителей (детям до 6 лет не распространяется). В случае прибытия в Россию с целью трудовой деятельности, вышеуказанные процедуры необходимо пройти в течение 30 дней со дня прибытия, в иных целях – в течение 90 дней. После истечения срока действия медицинских справок в течение 30 дней необходимо повторно пройти медицинское освидетельствование и представить новые документы либо в территориальный орган МВД, либо в форме электронного документа с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, либо через подведомственное предприятие или уполномоченную организацию. В случае неисполнения вышеуказанных требований срок пребывания в России может быть сокращен, – заключили в посольстве.

Напомним, в сентябре прошлого года Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации предложило провести эксперимент по сдаче биометрии иностранцами. Он может начаться уже с 1 декабря.