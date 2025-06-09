МВД пресекло канал незаконного распространения персональных данных граждан.

Департамент по противодействию киберпреступности МВД совместно с КНБ ликвидировал преступную группу. Она нелегально продавала персональные сведения казахстанцев в интернет-пространстве.

Как выяснили правоохранители, сведения добывались из государственных баз и распространялись через Telegram-каналы, в том числе передавались отдельным коллекторским компаниям. В связи с этим задержано более 140 человек, включая владельцев компании и администраторов канала.

Сейчас пять фигурантов арестованы. В ходе обыска в коллекторских компаниях изъято более 400 компьютерной и иной электронной техники.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям 205 части 3 (неправомерный доступ к информации), 147 части 5 (нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства о персональных данных), а также 211 части 3 УК (неправомерное распространение электронных ресурсов ограниченного доступа).

Работа по установлению полного круга причастных лиц продолжается.

