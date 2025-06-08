По информации областного суда ЗКО, в Таскалинском районе рассматривалось дело в отношении гражданина Кыргызстана «по факту покушения на незаконное перемещение через госграницу Казахстана наркотического средства в небольшом размере, не доведенное до конца по независящим от лица обстоятельствам и незаконного приобретения, хранения без цели сбыта наркотического средства». 

Согласно материалам дела, подсудимый, в апреле 2025 года, находясь в Москве у знакомого приобрел и хранил в кармане куртки наркотическое средство – гашиш, весом 0,39 грамм. 

Далее он выехал в качестве пассажира на автомобиле «Тойота Естима» в Казахстан через пост «Таскала-Автомобильное», где его и задержали после обнаружения наркотиков, которые, кстати, он сам добровольно выдал. 

Приговором суда иностранца признали виновным и оштрафовали на 786 тысяч тенге. 

Приговор не вступил в законную силу.