С началом летних каникул в стране стартовала кампания по оздоровлению, отдыху и занятости детей. В рамках организуемых мероприятий планируется охватить более 3,2 миллиона детей, сообщает пресс-служба министерства просвещения.

Свыше 500 тысяч детей из социально уязвимых категорий будут охвачены летним отдыхом. В рамках проекта «Жаздық жолдама», реализуемого фондом «Қазақстан халқына», предусмотрено предоставление 10 тысяч путевок для одаренных детей из сельской местности - это победители республиканских и международных олимпиад и конкурсов.

Этим летом по всей стране будут функционировать более 10 тысяч лагерей, в том числе 17 круглогодичных, 198 сезонных оздоровительных центров, а также свыше 10 тысяч пришкольных лагерей. В целях повышения качества и безопасности детского отдыха разработан и внедрен алгоритм требований к объектам оздоровления. Он предусматривает поэтапные меры по обеспечению санитарно-гигиенических норм и высоких стандартов обслуживания.

Как отметили в ведомстве, усилен контроль за соблюдением санитарных норм, требований пищевой безопасности, а также правил поведения на воде, в лесной местности и на спортивных объектах. Сформирован единый реестр оздоровительных центров.

В период летних каникул по всей стране будут работать 20 горячих линий и колл-центров. Казахстанцы могут обратиться с устными или письменными обращениями и жалобами в случае выявления нарушений в организации и функционировании детских лагерей.