Велосипедисты стартовали из Усть-Каменогорска 26 мая.

Сегодня, 8 июня, в Уральск прибыли велосипедисты - участники республиканского акции «Из Алая до Уральска». Акция приурочена году рабочих профессий.

Велопробег стартовал 26 мая из города Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области и финишировал на площади Первого президента в Уральске. .

— Наш велопробег начался 26 мая. Ее цель поддержка представителей рабочих профессии, а также студентов, обучающихся на эти профессии. Мы выехали из города Усть-Каменогорск и ехали до Уральска. Для меня, как для велосипедиста, как и для природы нет плохой погоды, так и для меня нет сложных или легких тренировок. Мы проехали очень ровно, очень дружно. Страна у нас очень большая, пейзажи очень разные, и дорожные условия тоже очень разные. Но мы преодолели все с улыбкой на лице, с хорошим настроением, - рассказал государственный тренер по велосипедному спорту Денис Гольцман.

Напомним, Указом главы государства 2025 год объявлен годом рабочих профессий. В целях повышения престижа рабочих профессий и реформы технического и профессионального образования Правительством утвержден республиканский план по проведению года рабочих профессий, а также Министерством принята Дорожная карта трансформации технического и профессионального образования на 2025-2027 годы.

Отметим, что во всех регионах страны разработаны планы проведения Года рабочих профессии, включающие меры по повышению престижа рабочих профессий, качества подготовки кадров, расширения взаимодействия с работодателями. На сегодня в Казахстане система профтехобразования включает 772 действующих колледжа, в которых обучаются 565 тыс. студентов. Объем госзаказа по итогам 2024 года в техническом и профессиональном образовании составил 143 тыс. мест. Стипендия студентов повысилась в 2 раза.