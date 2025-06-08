Также президент уволил министра транспорта.

Соответствующий Указ вышел сегодня, 8 июня, на сайте Ак орды.

Так, Указом президента Токаева Руслан Жаксылыков освобожден от должности министра обороны, на его место назначен замминистра обороны Даурен Косанов.

Жаксылыков возглавил МВД в январе 2022 года сразу после «Кровавого Кантара».

Кроме того, от должности освобожден министр транспорта Марат Карабаев, занимавший данный пост в сентября 2024 года.

Также Распоряжением главы государства Асел Жанасова (председатель правления АО «Казпочта» с 2022 года) назначена советником президента Казахстана.



