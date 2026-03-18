В Казахстане в 2025 году зарегистрировали 115,9 тысячи браков. Также за этот период в стране было оформлено 45,7 тысячи разводов, сообщили в Бюро национальной статистики.

Чаще всего казахстанцы вступали в брак в Астане — здесь самый высокий коэффициент брачности (6,75 на 1000 человек). В тройку лидеров также вошли Карагандинская и Восточно-Казахстанская области. Самый низкий показатель зафиксирован в Кызылординской области.

Большинство свадеб проходит в городах — на них приходится 78,9 тысячи браков, или 68,1%. В сельской местности зарегистрировано 37 тысяч союзов.

В бюро также рассказали о возрасте вступления в брак и повторных союзах.

— Средний возраст вступления в первый брак был 27,9 лет у мужчин и 25,3 лет у женщин. Из числа создавших семью впервые в брак вступили 77% мужчин и 78% женщин, доля регистрации повторных браков после развода у мужчин составила 22%, у женщин 21%», — отметили в ведомстве.

Самыми «свадебными» месяцами традиционно остаются летние: пик пришёлся на июль — 12 955 регистраций. Высокая активность также наблюдалась в июне (11 848) и августе (12 418).

В то же время в стране зарегистрировано 45,7 тысячи разводов. Большинство из них приходится на города — 34 тысячи, или 74,4%, тогда как в сельской местности — 11,7 тысячи (25,6%).

Чаще всего распадаются молодые семьи: 35% разводов приходится на пары, прожившие вместе от одного до четырёх лет. Ещё 24% — на браки продолжительностью от 5 до 9 лет, а 8% разводов происходят в течение первого года после регистрации.

Наиболее высокий уровень разводимости отмечен в Павлодарской, Карагандинской и Северо-Казахстанской областях. Самый низкий — в Туркестанской области.

Общий коэффициент разводимости составил 2,24 на 1000 человек.