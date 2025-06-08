Ранее такой же вопрос журналисты задавали зампредседателя Нацбанка Берику Шолпанкулову - он ответил, что вопросом закупа для семьи занимается супруга, и он не следит за ее тратами.

На брифинге в Нацбанке председателя Тимура Сулейменова спросили, как в его семье распределяется семейный бюджет, и заметил ли он повышение цен на продукты, передает NUR.KZ.

Ранее такой же вопрос журналисты задавали зампредседателя Нацбанка Берику Шолпанкулову - он ответил, что вопросом закупа для семьи занимается супруга, и он не следит за ее тратами.

Глава НБК Тимур Сулейменов ответил, что он "недалеко ушел" - в его семье за закуп продуктов также отвечает жена.

— Большую часть семейного бюджета ведет, естественно, супруга, потому что она, во-первых, в декрете, у нее больше времени. Она лучше разбирается во всех этих вопросах: где купить, что купить, как это сделать дешевле, быстрее съездить или онлайн заказать. И на мой взгляд, честно говоря, это не свойство чиновников, это свойство, наверное, в целом нашего менталитета, наверное, сложившейся ситуации, когда женщина ведет хозяйство во всем понимании этого слова. И это нормально, я считаю, - ответил Сулейменов.

Его также спросили, стоит ли тогда поставить во главе банка женщину, если женщины лучше распределяют деньги.

«Женщины во всем могут быть как минимум равны, а во многом могут превосходить - в том числе и в вопросах управления финансами», пояснил глава Нацбанка.

Журналисты спросили, не боится ли глава НБК, что его ответ про супругу воспримут как сексистский.

— Я же не даю оценки, как это должно быть, или как это будет в будущем. Оно так сложилось в нашем обществе. Можно по-разному относиться, но оно сложилось именно так, и так в большинстве семей нашего общества, и в моей конкретно семье. Поэтому я бы хотел свою семью в данном случае уберечь от различных публичных высказываний и так далее. У нас так сложилось, у других по-другому. Вот, Алия Меирбековна управляет резервами государства в размере 150 млрд долларов. Она отвечает за Национальный фонд, ЕНПФ, ФОМС и так далее. Поэтому это говорит о том, что все мы равны и каждый может проявить себя там, где хочет, - ответил Тимур Сулейменов.



