Как рассказал заместитель руководителя департамента экологии по ЗКО Сырым Тлегенов, для выявления экологических правонарушений в 2024 году за счёт местного бюджета приобрели и установили в Уральске 100 видеокамер. Систему видеонаблюдения подключили к оперативному управлению областного департамента полиции.

Сырым Тлегенов отметил, что с начала года в регионе выявлено 5 294 правонарушения (в 2024 году — 5 348), на общую сумму административных штрафов 78 миллионов тенге (в 2024 году — 39 миллионов тенге).

Из них: