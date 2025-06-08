Как рассказал заместитель руководителя департамента экологии по ЗКО Сырым Тлегенов, для выявления экологических правонарушений в 2024 году за счёт местного бюджета приобрели и установили в Уральске 100 видеокамер. Систему видеонаблюдения подключили к оперативному управлению областного департамента полиции.
Сырым Тлегенов отметил, что с начала года в регионе выявлено 5 294 правонарушения (в 2024 году — 5 348), на общую сумму административных штрафов 78 миллионов тенге (в 2024 году — 39 миллионов тенге).
Из них:
- По статье 505 КоАП РК (нарушения правил благоустройства городов и населенных пунктов, а также разрушение и повреждение инфраструктуры и зеленых насаждений) наложено 2 622 штрафа на общую сумму 1 274 900 тенге;
- По статье 434-2 КоАП РК (загрязнение общественных мест) наложено 2 340 штрафов на общую сумму 74 785 000 тенге;
- По статье 204 КоАП РК (торговля в неустановленных местах) наложено 332 штрафа на общую сумму 1 953 490 тенге.