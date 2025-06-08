Xiaomi и Gran Turismo объявили о партнёрстве: Xiaomi SU7 Ultra официально добавлен в Gran Turismo 7

Компания Xiaomi и студия Polyphony Digital объявили о знаковом партнерстве в рамках первого этапа серии Gran Turismo World Series 2025. В результате сотрудничества флагманский высокопроизводительный электромобиль премиум-класса Xiaomi SU7 Ultra дебютирует в признанном во всём мире гоночном симуляторе Gran Turismo 7 для PlayStation 4 и PlayStation 5, став первой моделью Xiaomi, представленной во франшизе.

Gran Turismo по праву считается одним из самых реалистичных симуляторов вождения: инженерные параметры виртуальных автомобилей точно отражают характеристики их реальных аналогов. Влияние игры выходит за рамки гейминга — проект стимулирует инновации в динамике и безопасности автомобилей и объединяет автолюбителей по всему миру. Появление Xiaomi SU7 Ultra подчёркивает стремительный рост сегмента умных высокопроизводительных электромобилей.

В мае 2025 года создатель Gran Turismo Кадзунори Ямаути встретился в Пекине с основателем, председателем правления и генеральным директором Xiaomi Лэем Цзюнем. Во время визита Ямаути прошёл захватывающий тест-драйв Xiaomi SU7 Ultra и посетил завод электромобилей Xiaomi в Ичжуане.

Кадзунори Ямаути отметил:

«Мы рады начать это партнёрство с Xiaomi. Автомобильная индустрия Китая развивается стремительными темпами, и Xiaomi — новый игрок на рынке — уже создала выдающийся автомобиль Xiaomi SU7, ставший ключевым элементом её широкой умной экосистемы, охватывающей устройства от смартфонов и носимой электроники до бытовой техники.

Более того, прототип Xiaomi SU7 Ultra побил традиционные показатели производительности на Нюрбургринге. Видя эти успехи, я глубоко впечатлён смелостью, любознательностью, страстью и настойчивостью Xiaomi в достижении таких рубежей. Этот дух полностью созвучен философии Gran Turismo и Polyphony Digital».

Лэй Цзюн добавил:

«Нас вдохновляет видение господина Ямаути строить лучшее общество через технологии. Оно полностью совпадает с миссией Xiaomi — дать каждому возможность жить лучше благодаря доступным инновациям. Общие ценности и стали основой нашего сотрудничества.

Глобальная репутация Gran Turismo за безупречное качество делает для нас включение Xiaomi SU7 Ultra особенно почётным. Мы с нетерпением ждём, когда ещё больше игроков Gran Turismo и автолюбителей познакомятся с возможностями высокопроизводительных умных электромобилей вроде нашего».

На церемонии объявления партнёрства Кадзунори Ямаути подчеркнул, что Xiaomi SU7 Ultra выделяется в сегменте умных электромобилей, отметив, что его конкурентоспособное время круга на Нордшляйфе Нюрбургринга подтверждает впечатляющие инженерные возможности Xiaomi EV.