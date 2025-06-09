5 июня 2025 года по факту хищения свыше 300 млн тенге в отношении руководителей Отдела строительства акимата Атбасарского района Акмолинской области, ТОО «Престиж Строй 7», «Фундаменталь» вынесли приговор.

Эти средства были выделены из резерва Правительства в 2021 году для строительства двух 100 квартирных домов для переселения 200 семей Атбасарского района, проживающих в зоне подтопления.

Участники хищения осуждены по статьям 189 части 4 (хищение в особо крупном размере) и 218 (легализация (отмывание) имущества, добытого преступным путем) Уголовного кодекса РК с назначением наказания в виде реальных сроков лишения свободы 8,6 и 7,6 лет соответственно с конфискацией имущества.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

