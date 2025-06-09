Ожидается, что этот проект станет важной вехой в модернизации железнодорожной инфраструктуры Казахстана.

Курс на модернизацию: в Актобе реализуется масштабный проект по выпуску длинномерных рельсов

В Актобе стартовала реализация одного из значимых инвестиционных проектов в сфере промышленности — строительство рельсосварочного предприятия с производственной мощностью до 825 километров длинномерных рельсов в год. Этот проект станет важной вехой в модернизации железнодорожной инфраструктуры Казахстана.

Инициатором проекта выступает ТОО «ПЗТМ LTD», а сама инициатива включена в Единую карту индустриализации. Общий объем инвестиций составляет 21,4 млрд тенге, и реализация проекта позволит создать свыше 200 новых рабочих мест.

Ключевое отличие нового производства — выпуск рельсов длиной до 800 метров, что существенно превышает текущий стандарт. Это значительно улучшит эксплуатационные характеристики железных дорог: снизит удары и вибрации при движении поездов, продлит срок службы подвижного состава и повысит комфорт пассажиров.

Проект подкреплен оффтейк-контрактом с АО «Қазақстан темір жолы», что гарантирует стабильный сбыт продукции на внутреннем рынке.

Еще одним стратегическим преимуществом является близость к Актюбинскому рельсобалочному заводу, уже выпускающему рельсы длиной до 120 метров. Это позволит оптимизировать затраты на логистику и транспортировку. Кроме того, географическое расположение предприятия — вблизи границы с Российской Федерацией — открывает возможности для экспорта.

В настоящее время ведутся строительно-монтажные работы, доставка оборудования, обустройство площадки и возведение основных производственных и административных объектов. Ввод завода в эксплуатацию запланирован на 2026 год.

Ход реализации проекта находится на постоянном контроле у региональной палаты предпринимателей, представители которой провели выездной мониторинг.

— Инвестор столкнулся с необходимостью выделения дополнительного земельного участка, находившегося на балансе АО «КТЖ». Этот вопрос был оперативно рассмотрен совместно с акиматом и решен в пользу инвестора, — отметил заместитель директора РПП по экономическим вопросам Владимир Сухорученко.

По словам заместителя директора ТОО «ПЗТМ LTD» Марата Дадабаева, на сегодняшний день существенных препятствий к реализации проекта нет — все работы идут в плановом порядке.

В перспективе компания планирует расширение производства за счет выпуска тяжёлых железобетонных шпал, что позволит укрепить позиции предприятия не только на национальном, но и на внешнем рынке.