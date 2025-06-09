22 мая в Астане в рамках форума Human Capital Days представили результаты исследования The Talentist, посвящённого восприятию бренда работодателя в Казахстане. В опросе приняли участие 1703 респондента из всех регионов страны.

22 мая в Астане в рамках форума Human Capital Days представили результаты исследования The Talentist, посвящённого восприятию бренда работодателя в Казахстане.

В опросе приняли участие 1703 респондента из всех регионов страны. Ключевые темы: чем руководствуются жители Казахстана при выборе работодателя, как меняется отношение к стабильности и самореализации, а также кто лидирует по привлекательности среди крупнейших компаний.

Генеральным партнером проекта The Talentist выступила Freedom Holding Corp. с присутствием в 22 странах, в том числе и в Казахстане.

Итоги исследования

Данные показывают, что, как и годом ранее, на первый план при выборе работодателя выходят: достойная оплата труда, финансовая стабильность и гарантии долгосрочной занятости.

Для казахстанцев эти критерии остались в лидерах, что неудивительно, с учетом турбулентности и динамики рынка труда. Наиболее значимыми оказались: хорошая заработная плата (81% респондентов), финансовая стабильность компании (76%) и гарантии долгосрочной занятости (65%). Следом идут приятная рабочая атмосфера (62%) и интересная работа (57%).

При этом различные поколения проявляют разные предпочтения: для людей старше 45 лет значение стабильности и уровня заработка возрастает, а молодежь до 24 лет чаще обращает внимание на атмосферу, возможности обучения и современный технологичный контекст.

Исследование также показало, что сохраняется значительный разрыв между ожиданиями соискателей и предложением рынка. Так, если 81% респондентов считают зарплату ключевым фактором, то только 55% реально отмечают, что их работодатель соответствует этим ожиданиям. Аналогичный разрыв фиксируется по критериям репутации и предоставлении качественных продуктов/услуг (разница 15–20 процентных пунктов).

Масштаб и профиль исследования

Опрос проводился анонимно онлайн, респонденты — казахстанцы в возрасте от 16 до 63 лет, охвачены все регионы страны. Выборка сформирована так, чтобы полностью воспроизводит социально-демографическую структуру трудоспособного населения. В исследование вошли только крупнейшие работодатели — компании с численностью от 1000 сотрудников и узнаваемостью более 10% в целом по Казахстану. В 2025 году оценивались 50 компаний из 7 ключевых отраслей экономики: добыча и обработка, информация и связь, финансовые услуги, розничная торговля, строительство и недвижимость, ТЭК, товары народного потребления.

Предпочтения и мотивация: идеальный работодатель глазами казахстанцев

Наряду с традиционными устоявшимися критериями для казахстанцев всё актуальнее становятся приятная рабочая атмосфера, интересная работа и баланс между работой и личной жизнью. Многие отмечают важность карьерных перспектив, удобного расположения и корпоративной репутации.

Однако разница между желаемым и действительным по-прежнему велика: работодатели делают акцент на современных технологиях, финансовой стабильности и сильном руководстве, но менее часто предлагают гибкие условия труда, поддержку баланса и обучение.

Опрос показал, что для удержания сотрудников критически важны не только материальные, но и нематериальные стимулы. Казахстанские компании по-прежнему чаще всего предлагают медицинское страхование, дополнительные выходные и материальную помощь. Эти льготы входят в топ-3 самых востребованных по мнению опрошенных, однако в 2025 году доля предоставления медстраховки немного сократилась по сравнению с 2023 годом.

Льготы в соцпакете остаются особенно важными для женщин и сотрудников с высшим образованием. При этом молодёжь до 24 лет воспринимает их как менее значимый фактор при выборе работодателя.

Самозанятость и мобильность: рынок становится гибче

Половина казахстанцев (54%) практикуют дополнительную занятость помимо основной работы: фриланс, подработки или собственное дело. При этом почти треть (31%) респондентов предпочли бы в будущем открыть свой бизнес (отмечено снижение по сравнению с 2023 годом), а каждый пятый (19%) хотел бы работать фрилансером (данная доля растет).

Молодёжь чаще других рассматривает работу в крупных компаниях (от 1 000 сотрудников), фрилансеры и самозанятые — в компаниях до 1 000 человек. В регионах отмечаются свои особенности: жители Центрального Казахстана чаще меняли работу из-за зарплаты в конверте, а в Западном – ценят компенсацию проезда.

Смена работы и удержание: причины и тренды

Как и в прошлом году, каждый четвёртый сотрудник сменил работу за последние 12 месяцев, а каждый пятый планирует сделать это в ближайшем будущем. Основные причины увольнений — низкая зарплата, отсутствие удовлетворения от работы, недоступность карьерного роста, чрезмерная нагрузка и недостаток баланса между работой и личной жизнью. Среди тех, кто искал новую работу, 15% получили контрпредложение от текущего работодателя, почти треть из них остались.

Важно отметить: большинство работников считают, что условия труда в компаниях за последние полгода не менялись; основной положительный сдвиг — увеличение заработной платы, но он часто сопровождается ростом нагрузки.

Каналы поиска и репутация работодателя

Лидирующие способы поиска вакансий — профессиональные порталы (особенно HeadHunter, Enbek, Rabota). На втором месте по популярности — личные связи и рекомендации, что особенно важно для старшего поколения. Молодые люди более активно пользуются социальными сетями (Instagram, Telegram, TikTok) и мессенджерами для поиска работы и проверки репутации компаний.

Какие отрасли и компании наиболее привлекательны

В 2025 году наиболее привлекательными для работы казахстанцы считают такие отрасли, как добыча и обработка, энергетика и строительство. Причём среди ключевых факторов привлекательности — финансовая стабильность, сильное руководство, гарантии занятости и возможности карьерного роста.

Среди работодателей в отраслях лидируют Freedom Holding Corp., представители добычи и обработки, а также ведущие IT-компании и банки.

Какой работодатель нужен рынку сегодня

Результаты исследования говорят о том, что на рынке труда Казахстана сохраняется «рынок кандидата»: людей с предпринимательским настроем и ожиданием честности, гибкости и уважения со стороны бизнеса становится все больше. Компании, которые хотят выигрывать конкуренцию за таланты, должны не только предлагать достойную оплату и стабильность, но и развивать корпоративную культуру, поддерживать гибкие форматы работы, внедрять обучение и заботиться о социальных нуждах коллектива.

— Сегодня HR-бренд — главный инструмент для привлечения и удержания ценных сотрудников. Казахстанский рынок становится всё более динамичным: соискатели делают акцент на балансе, развитии, прозрачности и отношениях. В новых реалиях побеждают компании, которые слышат своего сотрудника и готовы развиваться вместе с ним, — рассказала генеральный директор ANCOR Central Asia Валерия Петрунина.

Мнение молодых специалистов

Будущее рынка труда формируется уже сейчас: молодёжь Казахстана демонстрирует схожие с другими группами приоритеты, но чаще отдаёт предпочтение интересной работе, обучению, гибкости и возможностям для проявления инициативы. Для многих становится важнее не только построить карьеру, но и чувствовать, что их мнение и вклад в компанию ценятся.

К слову, исследование «The Talentist 2025» инициировано Freedom Holding Corp. и ANCOR.

Фото: pixabay.com