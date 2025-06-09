Столкновение спецавтомобиля Hyundai solati и Hyundai accent произошло девятого июня в 13:30 на пересечении улиц Шолохова и Сергея Тюленина.

Карета скорой помощи врезалась в иномарку в Уральске: есть пострадавшие

Столкновение спецавтомобиля Hyundai solati и Hyundai accent произошло 9 июня в 13:30 на пересечении улиц Шолохова и Сергея Тюленина. По данным департамента полиции ЗКО, водитель скорой проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в легковушку.

— В результате ДТП в травмпункт Городской многопрофильной больницы доставили 28-летнюю пассажирку скорой помощи. С салона Hyundai accent в травмпункт Областной детской многопрофильной больницы доставили 13-летнюю девочку. Также в травмпункт Областной многопрофильной больницы доставили двоих фельдшеров с различными травмами, — пояснили в ведомстве.

На месте происшествия работают полицейские. Обстоятельства выясняются. В управлении здравоохранения ЗКО пока не прокомментировали состояние пострадавших.



