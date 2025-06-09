В Назарбаев университете разгорелся скандал.

По информации ZTB NEWS, 4 июня выпускника Foundation-программы забрали в армию. По словам родственников, его задержали прямо на улице и увезли в неизвестном направлении.



О происходящем выпускник успел сообщить брату. После этого его телефон был отключен. Семья не знала где он находится. Позже выяснилось, что его увезли в Конаев, затем в Караганду для прохождения срочной службы.



Как сообщили родные, у него был оффер на бакалавриат, но военкомат наотрез отказался признавать это, ссылаясь на отсутсвие его ИИН в единой базе студентов. Там его не было, поскольку приказ о зачислении выходит только в августе.



Родственники студента заявили, что они вовсе не против армии, но выражают свое недовольство такими методами отбора на службу.

В Минобороны прокомментировали ситуацию с абитуриентом Назарбаев университета, которого забрали в армию. В ведомстве сообщили, что отсрочка от службы предоставляется только студентам очной формы обучения в колледжах и вузах.

— Подготовительные курсы, включая курсы при Назарбаев Университете, не дают права на отсрочку, так как не являются официальной образовательной программой, предусмотренной законом. Призыв упомянутого гражданина, был осуществлён на законных основаниях, — ответили в министерстве.

Фото: pixabay.com