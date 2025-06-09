С августа прошлого года в специализированном межрайонном суде по уголовным делам рассматривают уголовное дело в отношении Эльвиры Еркебаевой и Максима Кузнецова. Их обвиняют в покушении на убийство.

По версии следствия, подсудимая наняла киллера, чтобы избавиться от бывшего мужа Ербола Еркебаева. Тогда глава полицейского ведомства заявил, что Еркебаева пошла на такой шаг, чтобы не делить бизнес и имущество с экс-супругом.

Однако во время суда выяснилось, что всё имущество и так принадлежит Эльвире Еркебаевой и версия полицейских, мягко говоря, рассыпалась. Более того, оказалось, что Ербол Еркебаев в течение 20 лет оказывал на жену психологическое давление, всячески измывался над ней и преследовал её.

Ситуацию не спасли и двое детей, которых Еркебаева родила мужу. Ситуация обострилась, когда мужчине подстрелили ноги и врачи ампутировали ему конечности. Все допрошенные в суде свидетели подтвердили это, и дело близилось к финалу.

Но не тут-то было. Уже на финишной прямой в деле начали происходить странные вещи: неожиданно сменили прокурора. Вместо Дины Изтлеуовой обвинение решил поддержать Доспол Жуманов, который сразу заявил, что среди присяжных заседателей есть три человека, близкие родственники которых были привлечены к уголовной и административной ответственности за бытовое насилие.

Несмотря на то, что двое из присяжных отрицали сей факт, судья Динара Гильманова единолично приняла решение распустить этот состав и отобрать новый. Другими словами, судебный процесс, который рассматривали девять месяцев начнут сначала.

Эльвира Еркебаева тяжело восприняла такой исход событий. Ведь женщина находится в неволе более 500 дней, при этом в деле нет потерпевших. Во время суда Ербол Еркебаев заявил, что не имеет претензий к бывшей жене и не считает себя потерпевшим.

Сейчас эмоциональное состояние Эльвиры Еркебаевой ухудшилось. Женщина чувствует себя опустошенной и почти не спит. В знак протеста она обратилась к президенту РК и с 9 июня объявила сухую голодовку. Это значит, что с сегодняшнего дня Еркебаева отказывается от еды и воды. Она утверждает, что стала жертвой провокации и попала в ловушку, которую устроили псевдокиллер и сотрудники полиции. Женщина попросила Касым-Жомарта Токаева взять это дело на контроль и отпустить её под домашний арест, чтобы она могла обнять детей.

Адвокат Эльвиры Еркебаевой Тамара Сарсенова в телефонном разговоре с корреспондентом «МГ» сообщила, что её подзащитная собиралась объявить голодовку на Курбан-айт.

– Перед выходными я навещала Эльвиру в СИЗО. Она была подавлена, она не спит сутками. Тогда я узнала о её намерении объявить голодовку. Я пыталась её отговорить, но Эльвира находится в стрессовом состоянии. Её здоровье подорвано. Единственная просьба – отпустить её под домашний арест, а голодовка – это единственный способ выразить протест. Единственное, что мне удалось, – это уговорить её не голодать в выходные, так как вероятность того, что к ней придут представители соответствующих органов мала, – сообщила Тамара Сарсенова.

Напомним, что новый отбор присяжных назначен на 10 июля.