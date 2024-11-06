«Как была моей женой, так ею и останется»: потерпевший по делу о заказном убийстве в ЗКО

В специализированном межрайонном уголовном суде начался судебный процесс по делу о заказном убийстве. На скамье подсудимых 40-летняя Эльвира Еркебаева и 33-летний Максим Кузнецов. Их обвиняют в покушении на убийство в группе лиц по предварительному сговору. Дело рассматривают присяжные заседатели.

Из обвинительного акта следует, что Эльвира Еркебаева на почве неприязненных отношений решила организовать убийство своего бывшего мужа Ербола Еркебаева. В качестве заказчика она обратилась к ранее знакомому Кузнецову и попросила его найти оружие и человека, способного совершить убийство. При этом она указала в качестве оплаты сумму в 2 миллиона тенге. Кузнецов из корыстных побуждений начал искать такого человека.

По словам гособвинителя, в декабре 2023 года для исполнения задуманного преступного плана Кузнецов обратился к своему знакомому ранее судимому Галиеву и предложил ему «выполнить заказ». Однако последний обратился в полицию и сообщил о готовящемся преступлении. 26 февраля Еркебаеву и Кузнецова задержали сотрудники полиции.

После обвинительного акта суд приступил к допросу потерпевшего. Ербол Еркебаев участвовал на процессе онлайн. Мужчина - инвалид, у него нет обеих ног. Кстати, перед допросом он отказался читать традиционную клятву о том, что будет давать правдивые показания. Тем не менее судья Динара Гильманова предупредила его об уголовной ответственности за дачу ложных показаний. В целом, во время допроса потерпевший вёл себя крайне агрессивно, на вопросы отвечал неохотно, порой даже применял ненормативную лексику. Так, по словам Еркебаева, новость о том, что его «заказали» ему сообщили полицейские и она его подвергла в шок. Утром того дня стражи порядка ворвались в его спорткомплекс, где он жил с сыном.

– Кузнецова я знал, помогал ему в спортзале, но подумать не могу, что он вынюхивает там ходит. А Эльвиру я год не видел и дети тоже. Она ушла, заблокировала меня и детей. До этого она тоже несколько раз уходила. Молча. Во время семейной жизни у нас всё было нормально. Конфликты были, но я рукоприкладством не занимался. Если бы я её бил, она бы тут не говорила бы. Я умею бить, и если я ударю, то этот человек уже не будет дышать. Что касается имущества, то спорткомплекс «Бейбарыс», дом принадлежат ей. Я всё ей отписал в 2014 году, но она знает почему я это сделал. Тогда мы и развелись, но жили как муж и жена, никогда не расходились, пока она не ушла. Развод для меня - это лишь бумажка. Эльвира как была моей женой, так ею и останется. Если бы я с ней конкретно разводился, то ничего ей не отписал бы. Через месяц она пришла с полицейским, хотела забрать детей, но они не пошли с ней, - рассказал Ербол Еркебаев.

Потерпевший Ербол Еркебаев

На вопрос есть ли у него претензии к подсудимым, он заявил, что «к Кузнецову у него есть конкретные претензии, а к жене - нет».

– У суда ничего не прошу. Можете хоть сегодня их выпустить. Я не считаю себя потерпевшим. Эльвира убив меня лишь решила не возвращать то, что мне принадлежит. Тем более она этим «чертям», которые собирались меня убить, обещала квартиру. Об этом мне тоже сказали полицейские. Квартиру я купил на свои деньги, спортзал тоже построил на свои деньги. У Эльвиры была лишь двухкомнатная квартира, которая досталась ей от бабушки. До сегодняшнего дня я не считал Эльвиру корыстной. Она ушла, но я ждал её. Дети болели в это время, я возил их по больницам, говорил им, что мама вернется. Никогда не запрещал им общаться с ней, - сказал Еркебаев.

Оказалось, что полицейские выносили защитное предписание с требованием не подходить к Эльвире Еркебаевой. Однако потерпевший твердил, что никогда супругу не бил. Между тем Эльвира Еркебаева несколько раз пыталась покончить с собой. Первый раз перерезала себе вены, а во второй раз выпила снотворное. Ербол Еркебаев заявил, что искренне не понимает почему его супруга шла на такие шаги. После последней попытки суицида женщина ушла, и по словам Еркебаева, он не знал где живет экс-супруга.

– Спросите у того, кто сидит за решеткой (Максим Кузнецов - прим. автора) где жила Эльвира. Я не знал, но если бы узнал, то я обоих там же повесил бы. «Киллера» Галиева я тоже не знаю, был бы достойным знал бы, - заключил Ербол Еркебаев.

К слову, всё это время Эльвира Еркебаева плакала, особенно когда речь шла о 16-летней дочери и 12-летнем сыне. Сейчас девочка живет с матерью Эльвиры, а мальчик - с отцом. Кстати, по словам матери Эльвиры Калии Байбатыровой, Ербол Еркебаев всячески пытается сделать из сына чемпиона, заставляя регулярно выполнять нормативы. При этом отец запрещает сыну общаться с родственниками со стороны мамы. Дочь же вовсе отказывается общаться с отцом.

– Сын не любит отца, он боится его. О том, что муж избивает Эльвиру я не подозревала даже. Их квартира находится над моей, периодически слышала грохот, мат и крики. Дочь говорила, что что-то упало или что-то уронили. Впервые я увидела в прошлом году, в день моего 70-летия. Услышала страшные крики, грохот, прибежала Эльвира и попросила вызвать полицию. Приехали двое сотрудников, но ничего не смогли сделать. Зять послал и их и меня. За нас заступиться некому, мужчин у нас нет. Тогда полицейские ответили мне, что ничего не могут сделать инвалиду. Оказывается он бил её, а она не подавала виду. Эльвира, доченька, ты прости меня. Если бы я знала какой он, я бы не дала тебя в обиду. Второй раз тоже был скандал, приехали полицейские, а Еркебаев при них вырвал с Эльвиры клок волос и сказал, что переломает ей руки-ноги и она будет ползать, - со слезами на глазах рассказала Калия Байбатырова.

Также пожилая женщина вспомнила случай, когда Эльвира Еркебаева в дождь и слякоть убежала из дома в тапочках и халате. Позже её нашли у могилы отца, где она просила помощи. Пенсионерка рассказала, что после ухода Эльвиры зять угрожал и ей со словами: «Старуха, за тобой через два дня придут». Внучка так же, по словам женщины, подвергалась избиению со стороны отца.

– От полиции не было никакой помощи не было. Зять один расправился с двумя полицейскими, спустил их с третьего этажа. А Эльвира 20 лет терпела. Всё это время за детьми смотрели мы, а дочь всё свое время уделяла только мужу, чтоб он вовремя поел, поспал. Даже когда ему ноги подстрелили, он лежал в больнице, а дочь ухаживала за ним, похудела на 7 килограммов. Если бы я знала обо всех издевательствах, то пожелала бы ему смерти, - заключила Калия Байбатырова.

Фото из зала суда

Аналогичные показания дали тетя подсудимой Алтын Алекешова и сестра Райхан Давлетжанова. Последняя рассказала, что Еркебаев сильно ревновал жену, даже запрещал надевать джинсы и платья. А когда мужчина остался без ног, то стал ещё более агрессивным.

– Я с двух лет нянчила Эльвиру, она мне не как сестра, а как дочь. Мы её берегли всю жизнь, пылинки с неё сдували. Честная, трудолюбивая, знает три языка, имеет два высших образования, очень хорошая мама, любит их безумно. С 19 лет работала, дошла до должности замдиректора. Мы даже не знали, что у неё в семье происходит, она никому не рассказывала. Первый раз она ушла из дома в 2022 году. Тогда она сказала, что он её первый раз ударил. Но Эльвира ради детей вернулась домой, сын сильно плакал и просился к маме. Периодически рукоприкладства повторялись, дошло до того, что облил её кипятком. Ербол её преследовал. Он очень жестокий человек, не щадит никого, был связан с криминальным миром. Весь Аксай его боится, - заключила Райхан Давлетжанова.

Судебный процесс продолжится 26 ноября.